Música

La estrella de Hollywood estrenó su primer single: «Talk About Love».

En su perfil de Instagram, Kate expresó: “Sube el volumen, baja la ventanilla del auto, deja que tu cabello vuele a tu alrededor, respira, sabes que eres digno de amor y luego habla de eso. Se siente tan surrealista sacar esta canción, no puedo esperar a que la escuches”.

La actriz, nominada al Oscar por su actuación en “Casi famosos”, hizo su debut como cantante con el lanzamiento del video del tema “Talk About Love”, del que también es la protagonista.

[embedded content]

Sobre esta nueva faceta como cantante, la artista explicó: “Es como la sombra, esas cosas que no ves, pero que siempre están contigo y son parte de ti. Siempre he tenido un espacio para mi piano desde que comencé a vivir sola. He estado atrapada escribiendo y presenciando la vida en canciones desde que era una niña. Pero siempre todo se reduce al momento y a la capacidad de asegurarte de que puedes estar ahí para escuchar la música. Finalmente, para mí, ese momento es ahora”.