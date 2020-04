17 abril, 2020 18:59

Karina la Princesita usó sus redes sociales para responderle de particular manera al futbolista, que había llamado “comegordas” a su ex novio.

Karina la Princesita respondió a Matías Defederico. La artista utilizó sus redes sociales y recurrió a una recordada frase de la película “Esperando la Carroza” para contestar al futbolista, que hace unos días había dicho que su ex novio, el Kun Agüero es un “comegordas”.

Primero escribio “Dormir de día y levantarse de noche tienes sus beneficios”, junto a un GIF de Luis Brandoni diciendo la famosa frase “Ahí lo tenés al pelotudo”. Mientras que algunas horas más tarde agregó: ” No tengo nada para decir…PORQUE NO QUIERO!”. Sus tuits obtuvieron decenas de comentarios de apoyo de parte de sus seguidores. Algunos de ellos fueron “No les des bola” o “Seguí en la tuya”.

¿Qué pasó?

Todo comenzó hace algunos días cuando Matías Defederico hizo un live a través de Instagram para estar en contacto con sus seguidores mientras hace la cuarentena. En un momento entró en la conversación la actriz Mar Tarrés que, fiel a su estilo ácido, le hizo una pregunta picante: “Un chico como vos, que salió con Cinthia Fernández, uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la argentina, ¿se ha comido alguna vez una Mar Tarrés en su vida? Una gordita, no digo una chica de 60 kilos”.

El vivo de Matías Defederico y Mar Terrés

” No soy prejuicioso con las mujeres. Hablo guarango y voy a ser claro… No soy el comegordas, me gusta más la mujer…Yo no soy el Kun Agüero que está tachado de comegordas…”, contestó Matías Defederico. Unos segundos después, tras darse cuenta de lo que acababa de decir, quiso corregirse: “Pero para mí, Karina la Princesita es hermosa y Gianinna Maradona también. La gente es mala y lo trata así”.

