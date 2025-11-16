El 13 de noviembre de 2025, el Concejo Deliberante de la ciudad SFV Catamarca, aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la Concejal Gilda Godoy, para otorgar a la Profesora Julia Tiraboschi la distinción “Vecina Destacada” de la ciudad por su labor como escritora y agente activo del arte y la cultura catamarqueña.

En dicho acontecimiento, al recibir la distinción, la profesora Tiraboschi agradeció a la gestión de Irma Elena Soria, la Concejal Gilda Godoy, la Diputada Yanina Paula Luna, su familia y amigos, y luego compartió brevemente la siguiente reflexión:

“Las palabras no son solo sonidos o letras. Son semillas. Una palabra puede ser la semilla de un chisme que envenena un pueblo, o la semilla de un poema que lo embellece para siempre.

La literatura es el campo donde cultivamos esas semillas con cuidado. Donde les permitimos crecer en todas las direcciones, convertirse en árboles frondosos de narrativas, en enredaderas de metáforas que trepan por nuestros muros más grises. La literatura nos recuerda que no hay una sola verdad, sino múltiples verdades contadas desde distintos corazones.

Y en Catamarca este oficio de sembrar palabras se vuelve esencial. Contribuir a la cultura no es solo escribir libros o subir a un escenario. Es recoger esas voces anónimas que susurran en el valle, es darle cuerpo y fuerza a una denuncia, es tejer en un cuento las fortunas y los desatinos de mi tierra, es hacer presente el pasado que tanto nos enseña. Es, en definitiva, ayudar a que Catamarca se cuente a sí misma. Y al contarse, se entienda, se quiera y se reconozca.

A mi familia, por ser el primer público, los que siempre me leen cuando acabo de parir un poema. A las instituciones que confiaron en mi arte y le dieron vuelo. Sigamos apostando a la literatura, al arte.

Porque una sociedad sin historias es un páramo sin memoria. Y nosotros, los catamarqueños, tenemos una memoria tan antigua y tan viva como nuestros cerros.”

Julia Tirabonschi es una voz emergente de la poesía argentina. Nacida en Catamarca en 1994, combina su formación académica como Profesora de Letras (Universidad Nacional de Catamarca) con una sensibilidad artística cultivada desde la infancia en el teatro y el cine.

Su perfil profesional se completa con su labor como Community Manager y su rol de Secretaria en MUBIT, un proyecto de impacto social y educativo dentro del mundo cripto.

Su escritura, gestada desde la adolescencia, transita los terrenos de lo íntimo y lo colectivo, explorando con un lenguaje propio y audaz.

Su trayectoria poética se ha consolidado a través de diversas publicaciones que recorren geografías y proyectos colectivos. Su voz forma parte de las antologías «Punzante, nauseabunda y melancólica» (Editorial Bronca Hermanos, 2022), «Letras presentes» (Editora de Tierra del Fuego, 2023) y «Poesía de resistencia» (Ediciones Converso, Colombia, 2025).

Su trabajo también encuentra eco en revistas digitales independientes como El Ganso Negro (Tucumán), Espacio Menesunda y Catarsis (Catamarca). Participó en el podcast Poetas x Poetas, producido por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (2024).

Fue jurado en el Programa “Mi Capital es Cultura” de la Dirección General de Cultura Municipal y actualmente se encuentra gestando la publicación de su primer poemario titulado “De solsticios y equinoccios” con la editorial de Las Bermudas.