La Catucha repone la comedia tras colmar la sala en su presentación del jueves

La comedia “Las d’enfrente”, interpretada por la compañía teatral La Catucha, volverá a presentarse este sábado 15 de noviembre, a las 22 horas, en el Cine Teatro Valle Viejo. La decisión de sumar una nueva función se tomó luego de que la presentación del jueves se realizara con la sala completa, registrando una alta demanda de público desde horas tempranas.

La producción informó que numerosas personas quedaron sin poder ingresar debido a la capacidad del teatro. Por ese motivo, La Catucha expresó su agradecimiento por el acompañamiento del público y de los medios que difundieron la obra, y ofreció disculpas a quienes no pudieron adquirir sus entradas para el estreno.

“Las d’enfrente”, escrita por Federico Mertens, es una comedia costumbrista que retrata, a través de situaciones humorísticas, los vínculos y tensiones que se generan cuando una familia vive comparándose con sus vecinas “de enfrente”. La obra muestra, en clave cómica, decisiones motivadas por las apariencias, la imitación y la vida cotidiana en un barrio urbano.

El elenco está integrado por Liliana Murer, Jesús Carrizo, Mariana Ventricce, Ana Laura Peñaloza, Ariel Molina, Mariana Guillén, Luis Miguel Rodríguez y Natalia Burgos. La dirección está a cargo de Miguel Ángel Rodríguez, con la asistencia de Elena Peil.

La Catucha ya había presentado esta obra en 2014 y 2018, en ambas oportunidades con una destacada respuesta del público de la capital y del interior provincial.

Las entradas anticipadas para la nueva función del sábado mantienen un valor de 10.000 pesos y pueden conseguirse a través de WhatsApp al 383-4642373 o en la boletería del teatro antes del inicio de la obra.

📅 Función: sábado 15 de noviembre – 22 horas

📍 Cine Teatro Valle Viejo

🎟 Entradas: $10.000

📞 Reservas: WhatsApp 383-4642373