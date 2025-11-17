Tras realizar tareas investigativas, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia conjuntamente con sumariantes del Precinto Judicial N° 6, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Dr. Juan B. Justo al 100 de la Capital.
En el lugar, por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 3 y de la Fiscalía de Instrucción N° 6, arrestaron a un joven de apellido Rearte (28), quien ayer, en la intersección de la calle Dr. Juan B. Justo y pasaje Tinogasta, habría herido con una botella de vidrio a un hombre de 48 años de edad.
Además, los investigadores secuestraron un par de calzado y prendas de vestir.
Finalmente, el presunto agresor fue alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.