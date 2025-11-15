

Ayer, en el escenario que congregó a numerosos exponentes del ámbito turístico de la provincia durante los últimos cuatro meses, el Teatro Urbano Girardi, se brindó la última charla del Ciclo “Compartiendo Saberes”, organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

Fueron nueve encuentros en los que, gracias a la colaboración de especialistas en Turismo, funcionarios a cargo de áreas claves en la temática, empresarios con proyectos de gran envergadura relacionados con el turismo en la provincia, prestadores turísticos, técnicos y especialistas en áreas afines, se pudo profundizar, analizar, debatir y capacitar en torno a las necesidades, ventajas, debilidades y fortalezas para potenciar al turismo como motor de desarrollo en la ciudad.

La última charla estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, quien brindó una clase magistral de cómo elaborar un proyecto de inversión turística, paso a paso, desde el inicio de la idea hasta el desarrollo de la propuesta para que pueda transformarse en una realidad. De esta manera ahondó en cada uno de los actores que participan en el proceso creativo, en el diseño, en la investigación y en la elaboración, las fuentes de financiamiento y cómo desarrollar una idea en base al “triple impacto” de un proyecto: la rentabilidad que asegure el rédito y el recupero de la inversión, el beneficio a la comunidad y la sustentabilidad ambiental para asegurar la sostenibilidad y la conservación de recursos.

“Si la oportunidad no llama a tu puerta, la construyamos”, resaltó Inés Galindez en su ponencia, tomando la reconocida cita popular para instar a que estudiantes de turismo, emprendedores o cualquier vecino con una idea potencialmente atractiva, busque las oportunidades, a través de la iniciativa, la creatividad y la perseverancia para proponer proyectos turísticos. “Nada en turismo se puede hacer solo, hay que tratar de buscar gente o sectores que ayuden y colaboren. Se necesita trabajar en conjunto y en este marco, hay que considerar el concepto de un red de soluciones porque el valor que hay que darle a los proyectos es pensar que estamos dando soluciones a una problemática social y a las necesidades que otros tienen para construir un idea que beneficie a Catamarca”, indicó la funcionaria.

Asimismo, instó a que se fomente la creatividad en los proyectos turísticos, : “hay que estudiar y considerar no solo lo que falta sino también pensar en lo que ya hay, pero plantearlo de otra forma. Hay que potenciar la innovación y la creatividad para mirar el mundo de una manera distinta”, concluyó.

La charla generó la interacción con los participantes, muchos de ellos estudiantes, docentes, prestadores, anfitriones y guías turísticos. “Siento que este ciclo me abrió mucho más las puertas hacia lo que esperamos del turismo, me voy convencida que sí se puede, que hay un organismo que nos acompaña y profesionales con equipos que aportan datos y capacitación para respaldarnos”, indicó al cierre de la jornada Silvia, estudiante de turismo.

Emanuel, también estudiante que asistió a la totalidad de los encuentros, agradeció cada jornada y resaltó la necesidad de proyectos turísticos que contemplen la inclusión de personas con discapacidad.

Por su parte, Eugenia, técnica y guía turística resaltó: “destaco los puntos de vista en las charlas y las mesas panel que nos dieron la oportunidad de abrir un poco la mente para pensar en nuevos proyectos. Muchos nos vamos de este ciclo animándonos a formular y proponer los sueños que aún tenemos”.