Escuchar una canción de rock, al más puro estilo de Elvis Presley, parece algo normal. Pero, y si te decimos que es una canción inexistente hasta ahora. ¿Cómo puede cantar Elvis algo recién creado si murió hace casi 43 años? La culpa la tiene la inteligencia artificial -IA-.

De ella se ha valido OpenAI para crear Jukebox, una red neuronal capaz de generar música, incluida la voz, aunque de manera algo “rudimentaria”, como ellos mismos aseguran. Esta empresa, con sede en San Francisco, asegura que su objetivo es que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad.

No sabemos si con Jukebox lo conseguirán, aunque sí está claro que han logrado algo que parecía imposible. Quien busque la perfección en estas canciones, mejor que no las escuche, pero hay que reconocer que las similitudes son altamente sorprendentes. Y, si no, compruébenlo con este ‘tema de Elvis’:

¿Cómo utiliza Jukebox la IA para imitar voces de artistas?

El nombre de Jukebox no podía estar mejor elegido, ya que es así como se conoce a las históricas gramolas. Para hacer música a través de la inteligencia artificial, OpenAI utiliza los llamados generadores simbólicos, gracias a los cuales –recuerdan– se han llegado a crear coros de Bach o música polifónica con múltiples instrumentos.

Sin embargo, estos generadores encuentran muchas limitaciones a la hora de capturar las voces humanas, debido a la gran cantidad de matices y timbres que tienen. Para elaborar esta red neuronal que imita cantantes, OpenAI ha seleccionado 1,2 millones de canciones (600.000 en inglés), junto con las letras, el artista, el género, el álbum y palabras clave de las listas de reproducción.

Posteriormente, han comprimido el audio gracias a un ‘autoenconder’ –ya que sólo precisan parte de él–, a la vez que se descartaba información que califican de “irrelevante”. Con esto, consiguen que Jukebox cree una canción inexistente, pero que tiene muchas similitudes con otra real. La inteligencia artificial es capaz de imitar voces reales, incluso de cantantes que han fallecido, con notable efectividad.

Así, podemos escuchar temas recién creados en la voz de Frank Sinatra, Katy Perry o el ya mencionado ‘Rey del Rock’.