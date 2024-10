dio inicio en el Tribunal Oral Federal (TOF), el juicio que tiene como uno de los acusados al ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Dr. Juan Pablo Morales. El abogado está señaldo junto a otras nueve personas de integrar una organización que se dedicaba a la distribución y comercialización de estupefacientes.

La causa narco, tiene también tiene como acusado a Sebastián «La Chancha» Frías, quien está prófugo de la Justicia desde febrero, luego de otorgarsele la prisión domiciliaria en 2023.

La declaración de Morales

El primer en dar su declaración fue Juan Pablo Morales, quien negó rotundamente la acusación que lo tiene en el banquillo de los acusados.

Según se pudo saber, el abogado, quien se negó a responder preguntas de las partes, dijo que negaba «haber participado, guardado, retenido o haber tenido algún tipo de participación en la comercialización de estupefacientes».

El ex caramista además apuntó a «La Chancha» Frías, indicando que se encuentra en esta circunstancia por las declaraciones de este, calificándolo de «testigo estrella», acotando que este no se encuentra en el debate y que por lo tanto no se pueden contravertir sus dichos.

Morales luego fue contra las escuchas telefónica, indicando que se debe tener una mejor análisis de las mismas, deslizando que de lo contrario «todos los abogados estarían detenidos». En su declaración, sobre el final apuntó también sobre la figura del testigo protegido, que es a la que se acogió Frías, indicando que gracias a esto él ahora está «viviendo un calvario».