ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS POR EL MES DE LAS INFANCIAS

Jugar a juegos tradicionales que atravesaron generaciones y que existían antes de la llegada del celular. Con “Juegos retro”, el Museo Histórico de la Provincia invita a grupos escolares a conocer o volver a jugar a juegos como el balero, el elástico, la payana o la rayuela y, desde lo lúdico pero también desde la historia, a recuperar el juego físico, el juego en grupos y las habilidades cognitivas y de motricidad fina y gruesa que vamos desarrollando a lo largo de la infancia.

El personal del Museo, dependiente de la Dirección de Patrimonio Cultural, también preparó otros juegos, de mesa y cartas, que permitirán a los chicos adentrarse en el tiempo de la infancia que vivieron sus padres y abuelos.

La propuesta, enmarcada en el Mes de las Infancias, estará disponible durante el mes de agosto y está dirigida a grupos de jardines de infantes y escuelas primarias. El Museo Histórico está ubicado en Chacabuco 425 de la capital provincial.

Para participar los docentes o referentes de cada escuela deben realizar la reserva de fecha y horario al teléfono 383 4311511.