Se realizó en la Plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata, la ceremonia de apertura de la Final de los Juegos Nacionales Evita 2022, con la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, donde estuvo presente la delegación de Catamarca, conformada por unos 30 jóvenes y adolescentes que participarán de los Juegos Culturales Evita y unos 800 jóvenes más que participarán de la finales de nacionales deportivas de los juegos.

Bajo el lema Construyendo diversidad cultural, la 17° edición de los Juegos Culturales Evita, reunirá a los y las 2.000 finalistas de todas las provincias que participaron en las categorías sub 15, sub 18, categoría única (de 12 a 18 años) y, por primera vez, a personas con discapacidad.

Mañana inician las presentaciones

Mañana martes comenzará en Mar del Plata la instancia nacional de los Juegos Culturales Evita 2022, un evento no competitivo que promueve los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto.

Los y las finalistas de las distintas disciplinas que viajaron a la ciudad costera tendrán la posibilidad de participar en talleres, conversatorios y clínicas, así como también difundir sus trabajos en muestras y la oportunidad única para compartir experiencias y vivencias con hacedores culturales de todo el país.

Por la mañana de este martes 25 de octubre estarán presentándose en el espacio del Teatro Auditórium en la Sala Payró en el espacio dedicado al “Teatro Grupal”, en Categoría Única de 12 a 18 años: Bautista Javier Cáceres, Simón Barrionuevo y Lautaro Ramos Laguna (Santa María) con la presentación de la obra, “Cambios sustanciales”.

En tanto que en la Sala Piazzola estará presentándose en la disciplina Conjunto Musical, Categoría única de 12 a 18 años: Josué Alexis Luna, Bautista Diamante Rodríguez, Pablo Alejandro Herrador, Máximo Exequiel Aranda, además, en la Sala Natchman, se presentará en la categoría Freestyle en Sub 15: Samuel Santiago Solohaga y en la categoría Sub 18: Ángel Gabriel Caliva, ambos representantes de Pomán.

Por último, en el espacio Foyer Café Alfaro, se presentará en la disciplina Danza en Pareja, categoría, Sub 15: Antonella Gordillo y Lautaro Herrera de La Paz.

Otro de los lugares de actividad en Mar del Plata será el Espacio Cultural Unzue, allí de 9 a 12 horas habrá actividades donde la delegación de Catamarca también tendrá presentaciones, en ese sentido, en el Salón del Parque se presentará en la categoría Fotografía Sub 18, María José Perea de Tinogasta con su obra “Fiel compañero”, en tanto que en el Salón del Mar, se presentará en la categoría Canto Solista Sub 15, Bautista León Gerván de Santa María, y en Fotografía Sub 15 y Fotografía PCD, Tomás Acosta de Ambato con su obra, “Un atardecer diferente” y Ángel Nazareno Ledesma de Capayán con su obra, “Emociones”, esa última presentación a desarrollarse en el Salón Orellano.

En tanto, la jornada contará también con la presentación en el Auditorio del Museo del Mar de la categoría Teatro Unipersonal, Categoría Única, a María Victoria Carrizo Arjona de Pomán, con su obra, “Somos diversos”, y en la Casa de enfrente la Danza Individual con la presentación de Matías Agustín Nieva también de Pomán.

Por la tarde, de 14 a 17 horas la delegación de Catamarca también tendrá actividad, que se desarrollará en el salón Foyer Café Alfaro de teatro Auditórium, con la presentación de Lourdes Escalante y Pablo Sánchez de Santa María, en la categoría Danza en Pareja Sub 18, en tanto que en la Sala Natchman se presentará Pía Salomé Pedraza de la Ciudad Capital en canto Sub 18, y en Freestyle Sub 18 Ángel Gabriel Caliva de Pomán.

En el espacio Cultural Unzue, habrá presentación este martes de la categoría Pintura/dibujo Sub 15 y Sub 18 de Mara Jazmín Morales de Pomán y de Kiara Candela Salado de Valle Viejo con su obra “Igualdad”, respectivamente.

Además, en el Salón del Mar se presentará en la categoría Cuento Sub 18, Anahí Soledad Medina de Valle Viejo y en el Salón Terraza se presentará en la categoría Poesía Sub 15: Antonella Gallo de Pomán y en Sub 18: Giuliana Pierangeli de San Fernando del Valle de Catamarca.

Otra de las presentaciones se realizará en el Salón Orellano, allí en la categoría Cuento Sub 18 participará Anahí Soledad Medina de Valle Viejo y en la Sala Leonardo Favio competirá la categoría Videominuto, que en Sub 15 se presentará Alejo Nahuel Reinoso Toledo de Pomán, presentando “Acunando mi terruño” y en Sub 18 estará Jorge Manuel Zuñega de Santa María con, “Y ¿ahora qué?, compitiendo también en La casa de enfrente, Maura Aimara Burgos de Catamarca Capital con “Todos nosotros” en la disciplina Historieta categoría única.

Los Juegos Culturales Evita tendrán también distintas muestras, en este sentido, se presentará en el Foyer Café Alfaro del Teatro Auditorium, Tomás Acosta de Ambato con su obra “Un atardecer diferente”, María José Perea de Tinogasta con un “Fiel compañero” y Ángel Nazareno Ledesma de Capayán con su obra “Emociones”, además se expondrán los trabajos de Pintura y Dibujo Mara Jazmín Morales de Pomán y de Kiara Candela Salado de Valle Viejo con su obra denominada “Igualdad”, presentándose también en Cuento y Poesía, Alma Eluné Saquilán Fernández de Pomán, Anahí Soledad Medina de Valle Viejo, Antonella Gallo de Pomán y Giuliana Pierangeli de San Fernando del Valle de Catamarca.

Luego de 18 a 21 horas en la Sala Payró habrá muestra de Teatro Unipersonal, allí se presentará María Victoria Carrizo Arjona de Pomán con su obra, “Somos diversos” y en la Sala Piazzola habrá Danza individual con la presentación de Matías Agustín Nieva de Pomán y Danza en Pareja con la presentación de Antonella Gordillo y Lautaro Herrera de La Paz.

La jornada de este primer día de Los Juegos Culturales Evita, culminará con la proyección en el auditorio del Museo del Mar de los Videos de Alejo Nahuel Reinoso Toledo, de Pomán, y de Jorge Manuel Zuñega, de Santa María, y una actuación en el escenario de la Plaza Almirante Brown del conjunto musical integrado por Josué Alexis Luna, Bautista Diamante Rodríguez, Pablo Alejandro Herrador y Máximo Exequiel Aranda, además de, el solista Bautista León Gerván de Santa María.