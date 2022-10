POR LA FALTA DE UN CONCEJAL

La Comisión especial creada para tratar el apartamiento del intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, no pudo reunirse. Hoy habrá sesión.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa no pudo avanzar con el proyecto que pide la suspensión del intendente Elpidio Guaraz por la ausencia de un edil. Sucede que hoy, debía reunirse la comisión especial que se creó para analizar el proyecto que presentó el concejal Mario Páez, pero por el faltazo de su par Fabián Lezana no se pudo emitir despacho. Páez que es opositor a Guaráz, pide suspender a Guaraz en el cargo por 30 días para que pueda ponerse a disposición de la Justicia que lo investiga por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “abuso sexual con acceso carnal”. Por su parte, Lezana fue cercano al intendente y luego se distanció, aunque ahora es acusado de volver al sector del jefe comunal.

“No sé presentó el concejal Lezana que parece que anda escondido”, cuestionó Páez en diálogo con “Cae el telón” de Radio Ancasti, a lo que añadió: “Este tema es muy importante porque es algo que institucionalmente nos involucra a todos y es por eso que queremos que el concejal Lezana sea parte de esta comisión y de la decisión que podamos tener”.

Más allá de lo que pasó en la comisión, mañana el cuerpo tiene sesión y ante este panorama hay incertidumbre en relación a los escenarios que se pueden presentar. Concretamente, la duda es si el cuerpo puede avanzar con alguna medida contra el intendente con el voto de dos de los tres ediles o si es obligación que los tres concejales se expresen a favor del apartamiento.

“Veremos qué pasará. Hay cuestiones que hay que cumplir por nuestro reglamento interno y por la ley 4.640 (Ley Orgánica de Municipios) y es por eso que necesitamos que esté el concejal Lezana presente para no cometer errores jurídicos”, dijo Páez.

“El reglamento interno en uno de sus puntos dice que tienen que estar la totalidad de los concejales para tratar este tipo de cuestiones. Aparte de que hay un fallo de la Corte de Justicia por lo que no queda clara la situación”, añadió haciendo referencia a que existe una resolución del máximo tribunal que establece que para sancionar al intendente es necesario el acompañamiento de todos los miembros del cuerpo.

Sin embargo, Páez tampoco descartó que se pueda avanzar con una medida de carácter disciplinaria contra Guaraz con los dos tercios del cuerpo o hasta incluso hacer asumir al reemplazo de Lezana como sanción por haber faltado a la sesión de la semana pasada y a la reunión de comisión de hoy. Por lo pronto, Páez adelantó que en la sesión de mañana se notificará a Lezana para que “explique los motivos por los que no quiere hacer presencia en la comisión”.

Finalmente, el edil opositor indicó que esta situación se podría evitar si el propio intendente pide licencias. “Guaraz debería haber presentado por lo menos un pedido de licencia para ponerse a disposición de la justicia”, cerró.

