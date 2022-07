Un automóvil terminó completamente dado vuelta luego de sufrir un tremendo

vuelco en la zona Norte de la ciudad Capital. Afortunadamente, los jóvenes que

viajaban en el vehículo al momento de los hechos, no presentaban heridas de

gravedad.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró cerca de las 19 horas de

ayer en inmediaciones a la rotonda ubicada en calle ex combatientes de Malvinas

y avenida Choya.

Mediante un llamado telefónico al SAE 911, la policía tomó conocimiento del

hecho, por lo que arribaron al lugar personal del Grupo Kappa.

El automóvil, marca Peugeot modelo 206 dominio JVT943, era conducido por

Carlos Nazareno Pavon, de 20 años, quien era acompañado por Franz Daniel

Añez, de 15 años.

Aún se investigan las causas que llevaron al auto a sufrir el espectacular siniestro

vial y desde la Fiscalía de Instrucción en Feria, se impartieron las medidas a

seguir.

Atropelló a bebé y se dio a la fuga

Las mismas fuentes dieron a conocer que otro grave siniestro vial se produjo en

horas de la madrugada de ayer, y en este caso, un bebé resultó lesionado por el

accionar de un automovilista que se dio a la fuga.

Según lo informado, a las 4:30 de la madrugada de, en la intersección de las calles

Zurita y Ayacucho, se registró el siniestro vial.

Facundo Exequiel Vélez (21), circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc.,

dominio A044INX roja, en compañía de Milagro Salome Herrera (18), y de un bebe

de 8 meses de vida.

Por causas que son materia de investigación, la pareja fue colisionada por un

automóvil Fiat Siena, de color blanco, cuyo conductor se dio a la fuga.

A raíz del siniestro, el pequeño sufrió lesiones y fue trasladado en un vehículo

particular al Hospital de Niños Eva Perón.

Intervinieron efectivos de la Comisaría Quinta y Sumariantes de la Unidad Judicial

N° 5 para labrar las actuaciones de rigor.