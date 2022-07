Desde la empresa de Energía Catamarca Sapem explicaron detalladamente en

qué consta el programa de segmentación de los subsidios nacionales y cuál es la

importancia de empadronarse en el mismo. Es que, de no hacerlo, los usuarios de

energía (y gas, ya que la segmentación es para ambos servicios) dejarán de estar

contemplados en el subsidio nacional lo que se traduciría al pago de tarifa plena.

En otras palabras, podrían tener un incremento que ronda entre el 150 y el 200 por

ciento.

Sucede que a través del Decreto 332/2022 el Gobierno nacional “determinó

segmentar el otorgamiento de los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural

por redes”. El objetivo de la medida, de acuerdo a lo que indicó la empresa

distribuidora local, es “asignar los subsidios a la energía según la capacidad

económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos usuarios con

ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus

boletas de electricidad y gas”.

El presidente de la empresa provincial de energía, Lucas Zampieri, indicó que,

“para que la gente pueda seguir pagando lo que hoy viene pagando, debe

inscribirse, hacer la declaración jurada”. A la vez, aclaró que no se trata de un

subsidio adicional “sino que es para mantener el subsidio nacional para la

generación y transporte de energía”. “La energía, tanto eléctrica como gas natural,

está subsidiada en un 70%, el Estado nacional aporta ese porcentaje tanto para

generación como para transporte y ese subsidio se pretende achicar o disminuir

impactando en el grupo de mayores ingresos” explicó.

El funcionario indicó que si bien no hay precisiones sobre cuánto sería el

incremento con la quita del subsidio nacional, “se estima que entre 150 y 200%

puede aumentar el valor de lo que hoy paga”. “Lo que aumentaría es el costo de

energía en aquellos que pueden pagar la tarifa plena, que en la factura sería el

concepto MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)”. Especificó que los usuarios pueden

realizar el trámite a través de internet en la página argentina.gob.ar/subsidios, en

la aplicación para celulares MiArgentina y de forma presencial en ANSES aunque

con turno previo.

También detalló el cronograma prevista para completar el formulario establecido

por la Secretaría de Energía de la Nación de acuerdo a la terminación del DNI. En

este sentido, con terminación del 0 al 2 inició el 15 y culmina hoy; para la

terminación desde 3 hasta el 5, entre el 20 y el 22 de julio; y para terminación de 6

a 9, entre el 23 y el 26 de este mes.