Música

La banda liderada por Eddie Vedder le dio una sorpresa este sábado a sus fans.

Este sábado Pearl Jam dio un show en vivo en el Sea.Hear.Now Festival en el que hubo una sorpresa para sus fans: también estuvo en el escenario el guitarrista Josh Klinghoffer, el exintegrante de Red Hot Chili Peppers.

Aunque al principio podía parecer un invitado de la banda, la acompañó durante todo el concierto, tocando las 20 canciones en total.

Además, se sumó la confirmación de un representante de la banda de Seattle quien reafirmó que Klinghoffer sería el guitarrista de la banda durante la gira de su último álbum, “Gigaton”. Este sábado, por primera vez tocaron las canciones del disco.

También sonó “My City Ruins” de Bruce Springsteen, e invitaron a Lenny Kaye para su interpretación final de “Rockin’ in the Free World”. Por último, la banda interpretó “Waiting on a Friend” de The Rolling Stones, a modo de homenaje al recientemente fallecido baterista Charlie Watts.

Klinghoffer fue despedido de Red Hot Chili Peppers en el año de 2019, cuando John Frusciante ocupó su lugar en la agrupación. Klinghoffer ha dicho que no guarda ningún rencor hacia sus antiguos compañeros de banda, calificando la decisión de “bastante simple”.

El próximo fin de semana, Klinghoffer estará nuevamente junto a Pearl Jam en el Ohana Music Festival en Dana Point, California.

Rose Bouzon