Como estaba previsto, ayer la defensa del fiscal Laureano Palacios realizó la

presentación del descargo para responder la acusación realizada por el fiscal de

Jury Miguel Mauvencín. Según José Camps, hubo una “arbitraria valoración de las

testimoniales incorporadas como prueba nueva”, además, solicitó la suspensión

del proceso de enjuiciamiento.

De acuerdo a lo manifestado por el letrado, “surgen claras incongruencias en el

proceso de Enjuiciamiento”. “Una, que la denuncia efectuada ha sido desvirtuada

en todos sus puntos por el propio fiscal del Jury, considerando que no encuadra en

la causal de mal desempeño. Pero el Tribunal de Enjuiciamiento igual decidió

avanzar por considerar que de la denuncia surgían ‘elementos’ e ‘indicios’ en base

a los hechos denunciados y tratados, siendo necesario el inicio del enjuiciamiento”,

cuestionó.

En tanto, sobre la nueva postura de Mauvecín, señaló: “Al efectuar la nueva vista

al fiscal del jury, este acude a prueba nueva, que a su criterio configura hechos

nuevos. Entonces, las razones por las que decidió avanzar el Tribunal de

Enjuiciamiento quedan sin sustento, salvo que hubiese podido conocer de

antemano que estos nuevos elementos de prueba surgirían con posterioridad a la

resolución, siendo que la acusación la decidió el fiscal en base a otros elementos

que no se encontraban en el proceso de jury, cuestión que debió denunciarse

como hecho nuevo e iniciarse un nuevo proceso”, lamentó el abogado.

Y agregó: “El fiscal, al realizar su acusación, se fundó en una valoración arbitraria

de las ‘pruebas nuevas’ producidas en la Causa Rojas, en especial en lo que

respecta al mérito otorgado a los testimonios de Tapia, Dra. Miranda Zar, Dr. Vega,

Luis Barrionuevo, Dra. Andrada, los cuales no tienen vinculación alguna con el

desempeño del fiscal Palacios en la investigación. En síntesis, podemos afirmar

que el Sr. Tapia tuvo apreciaciones subjetivas que fueron comunicadas al director

del CIF; que la Dra. Andrada tuvo una reunión y conversación con la ministra de

Seguridad, Dra. Segura, donde manifestó sus apreciaciones; que Luis

Barrionuevo, se expresó sobre el caso en reunión con el Gobernador y familiares

de Rojas; es decir, todas consideraciones o dichos informales entre terceras

partes, pero sin expresar sus inquietudes de manera formal y directa al fiscal a

cargo de la investigación en aquel entonces”.

Mecanismo de muerte

Con respecto a las dudas sobre la supuesta investigación defectuosa, Camps

manifestó: “La Dra. Miranda Zar mantuvo comunicaciones con el Director del CIF y

posterior a la autopsia con el fiscal Palacios, donde expresó que no podía

determinar el mecanismo de la muerte. Y de las declaraciones del Dr. Vega,

director del CIF, que recibió reiterados reclamos por parte del fiscal Palacios para

que aclarara el mecanismo de la muerte, situación que tampoco a él le fue

respondida oportunamente por la Dra. Miranda Zar, que también consideró

necesario determinar el mecanismo de la muerte mediante una segunda autopsia.

”Por ello es que resulta con total claridad que el fiscal acudió a una valoración

sesgada de la prueba testimonial, tornándola arbitraria, consignando falsamente

que se trataba de elementos nuevos que podrían modificar y/o aportar elementos

a la plataforma fáctica de los denunciantes, lo cual resulta por demás maliciosa la

interpretación que el Sr. fiscal intenta, por lo que con una simple lectura de las

declaraciones que obran en el expediente puede concluirse que ninguna advierte,

refiere o tiene un nexo que endilgue responsabilidad alguna que ponga en tela de

juicio el desempeño del fiscal Palacios”.

Dudas de los investigadores

“Por otro lado, el fiscal acusador, de manera deliberada, pasó por alto prueba que

resulta determinante a los fines del enjuiciamiento, por lo que se puede afirmar

que a la fecha los investigadores de la División de Homicidios de la Policía Federal

Argentina que intervienen en la causa presentan un estado dubitativo respecto a

las hipótesis planteadas y a los informes de protocolos de autopsia, estado que es

compartido por el fiscal de la causa Rojas, quien ante las sugerencias de los

especialistas y su indecisión intelectual, realizó un pedido de análisis exhaustivo

de las autopsias a los fines de determinar si es científicamente posible una muerte

por causa natural, producto de una caída accidental o por descompensación”,

expresó el abogado.

Suspensión del proceso

En este sentido, Camps añadió: “En virtud de existir elementos pendientes de

producir prueba de vital importancia, resulta necesaria la suspensión del proceso

de enjuiciamiento por existir una conexión interna entre los hechos que se le

reprochan al fiscal Palacios, la etapa de desarrollo en que se encuentra el proceso

penal y la prueba pendiente, cuya producción resulta determinante, de modo que

la decisión en el orden penal resulta decisiva para el proceso de enjuiciamiento,

para preservar el principio de seguridad jurídico-política e institucional. Por ello, no

resulta aceptable que un proceso paralelo al penal, de naturaleza política, pueda

condicionar el avance de la causa Rojas, sobre la cual se tiene puesto el foco de la

sociedad para su resolución, resultando un contrasentido que pone en grave

riesgo la unidad del sistema institucional, constitucional, jurídico, social y político”.

Acusación insostenible

“Entiendo que el sistema de prejudicialidad en el aspecto político del conflicto

penal, considerando la prueba nueva determinante que se encuentra pendiente,

ocasiona el problema del riesgo de la ‘doble verdad’ y el posible tercer escándalo

jurídico, por el dictado de sentencias contradictorias y entonces requiere plantear

soluciones superadoras. Por lo expuesto no podemos ser menos que críticos con

la postura del fiscal que, basándose en tener la potestad de determinar la

acusación ante el Tribunal de Enjuiciamiento, arbitrariamente y sin tapujos provoca

un corrimiento de su posición inicial, cuando no acusó, al interpretar de manera

arbitraria la prueba dando una falsa perspectiva a la acusación en el caso.

”En otras palabras, resulta insostenible que la Fiscalía que pidiera la no

procedencia por haber actuado ‘correctamente y de manera minuciosa’, luego

-‘mutatis mutandis’- renuncia a ese impulso. Por lo que el mensaje del Ministerio

Publico y el Tribunal de Enjuiciamiento a la sociedad debe resultar de una claridad

y transparencia inobjetable, no es aceptable el mar de contradicciones que recae

al fiscal en busca de justificar lo injustificable, el velo de la ignorancia no puede

sustraerse de la manera en que se intenta, es necesario regirse por los principios

rectores que brinden la mayor de las rectitudes ante el labor encomendado a las

involucrados en mantener vivo este proceso arbitrario, ilegítimo e ilegal”.