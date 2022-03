Música

Los Jonas Brothers vuelven a la ciudad del pecado. Ayer martes 1 de marzo, el trío de hermanos anunció su nueva residencia, Jonas Brothers: Live in Vegas.

La serie de espectáculos tendrá lugar del 3 al 11 de junio en el Dolby Live del Park MGM Las Vegas; las entradas para las cinco fechas saldrán a la venta el 7 de marzo a las 10 de la mañana, hora local, a través de Ticketmaster.

“¡No puedo esperar a volver al escenario en junio con mis hermanos! Nos vemos en Las Vegas!” Kevin Jonas escribió junto a un teaser tráiler de la residencia en su feed personal de Instagram, mientras que Nick Jonas remató: “¿La mejor manera de empezar el verano 2022? Con mis hermanos en Las Vegas”.

Las nuevas fechas de este verano serán el segundo intento de los JoBros de montar una residencia en Las Vegas, después de que sus planes para el 2020 de una temporada de un mes en el Park MGM se desecharan debido a la aparición de la pandemia de coronavirus pocas semanas antes de que tuvieran que subir al escenario.

Desde entonces, los hermanos han vuelto a salir de gira con su exitoso Remember This Tour, que vendió más de cuatro millones de entradas el año pasado y elevó los ingresos de la banda por encima de los 300 millones de dólares. El grupo de pop también documentó la gira norteamericana en su docuserie en las redes sociales Moments Between the Moments.

Más recientemente, Joe Jonas y el resto de DNCE pusieron fin a su parón de varios años asociándose con Kygo en el single de regreso “Dancing Feet” la semana pasada. La pista, que marcó la primera música nueva de la banda desde antes de que los Jonas Brothers se reunieran en 2019, también se completó con un video musical inspirado en los años 70.

Guillermina Sanchez