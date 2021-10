Música

Johnny Marr lanzó su nuevo EP de cuatro canciones “Fever Dreams Pt 1” -ya disponible a través de BMG- que adelanta su próximo álbum doble y cuarto disco solista, titulado “Fever Dreams Pts 1-4” .

Con motivo del primer lanzamiento de música nueva del ex The Smiths desde 2019, se lanzó el nuevo single “Spirit, Power And Soul”, que evidencia un enfoque poderoso y directo que genera un gran himno, al igual que las canciones del EP “Fever Dreams Pt 1” que llegan con una alta energía emocional.

Fusionando el lenguaje de la música soul con sus raíces como “glam rock”, letras que pueden ser a la vez personales y universales, que son acompañadas de un sonido electro. El nuevo EP refleja el pasado polifacético de Johnny, pero lleva su música a un lugar sorprendentemente nuevo.

[embedded content]

““Spirit, Power And Soul” es una especie de declaración de misión. Tenía una idea sobre un sonido electro con sentimiento gospel, en mis propias palabras…un himno de electro soul“, expresó el músico.

El EP “Fever Dreams Pt 1″ ya está disponible digitalmente y en vinilo plateado de edición limitada de 12” a través de BMG. Próximamente se anunciarán la fecha de lanzamiento del doble álbum y más detalles.

Johnny Marr realizó una breve gira con entradas agotadas en venues íntimos de todo el Reino Unido en septiembre, antes de unirse a The Courtneeners en un espectáculo con entradas agotadas en Old Trafford, con capacidad para 50.000 espectadores en Manchester. Estas fechas marcan el regreso de Johnny al escenario en vivo y los primeros shows desde que interpretó ‘No Time To Die’ con Billie Eilish y su colaborador Hans Zimmer en vivo en los BRIT Awards 2019.

De cara a 2022, Johnny fue anunciado recientemente como invitado especial en la gira de estadios de The Killers en Estados Unidos, que comenzará en agosto hasta octubre de 2022.

Escuchá ‘Fever dreams PTS 1’ ACÁ.

Matilde Moyano