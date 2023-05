Música

El actor iba a tocar con Hollywood Vampires en New Hampshire, Boston y Nueva York.

Por consejo de su médico, Depp y el resto de la banda (Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen) tuvieron que cancelar sus presentaciones.

Depp escribió en Instagram: “Mis queridos amigos, siento decirles que me fracturé el tobillo, ¡¡¡que fastidio!!!” Empezó como una lesión pequeña, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Albert Hall, empeoró en lugar de mejorar. Varios profesionales médicos me han sugerido encarecidamente que evite toda actividad por el momento, por lo que lamentablemente no podré viajar”.

Continuó: “Los chicos y yo sentimos mucho no poder verlos en New Hampshire, Boston y Nueva York, pero no se preocupen, les prometo que les ofreceremos un espectáculo increíble en Europa y que daremos lo mejor de nosotros en la Costa Este a finales del verano para compensar a los que pagaron por esos conciertos. De nuevo, mis más sinceras disculpas. Todo mi amor y respeto, JD x”.

Por su parte Hollywood Vampires también ofreció sus más sinceras disculpas, escribiendo: “Nos entristece comunicar que los Hollywood Vampires reprogramarán las tres fechas de su gira por EE.UU. la semana que viene.

“Johnny sufrió una dolorosa lesión en el tobillo tras sus últimas apariciones y su médico le aconsejó que no viaje. Está devastado por este giro de los acontecimientos, pero espera descansar para que los cuatro Vampires puedan dar lo mejor de sí mismos en la gira por Europa. Todas las entradas serán válidas para las nuevas fechas”.