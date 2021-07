Música

John Mayer hizo “Sob Rock” durante una pandemia, y después de varios adelantos como “Last Train Home”, “New Light”, “I Guess I Just Feel Like” y “Carry Me Away”, finalmente lo lanzó junto a las fechas de su gira por Estados Unidos.

Not a day’s gone by I haven’t dreamed of being back on stage in the open air, playing the music I love among the friends I cherish.

Verified presale begins Wednesday, May 19th at 10am local time. Let’s play. ⚡️💀🌹 https://t.co/FBI3rtGX3w pic.twitter.com/mWzGfUesTh

— John Mayer (@JohnMayer) May 13, 2021