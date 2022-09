Música

En un hilo compartido en Twitter, la banda de Lydon, Public Image Ltd, explicó que el ex cantante de los Pistols reniega de cualquier supuesta actividad relacionada con el single de la banda de 1977 ‘God Save The Queen’ (que es de su autoría).

“John Lydon desea distanciarse de cualquier actividad de los Sex Pistols que pretenda sacar provecho de la muerte de la Reina Isabel II“, comienza el comunicado.

John Lydon wishes to distance himself from any Sex Pistols activity which aims to cash in on Queen Elizabeth II’s death. The musicians in the band and their management have approved a number of requests against John’s wishes on the basis of the majority court-ruling agreement. pic.twitter.com/YB3TLlCmP6

— Public Image Ltd (@pilofficial) September 15, 2022