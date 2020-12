Jimena Barón, emocionada por la feliz noticia: se agranda la familia

26 diciembre, 2020 11:58

Después de pasar la cuarentena con Daniel Osvaldo y que nuevamente le rompiera el corazón, Jimena Barón optó por el silencio y desapareció completamente de las redes sociales para bajar el perfil y dejar de recibir críticas constantes por su carrera y sus decisiones amorosas.

Esto en su momento despertó rumores de embarazo que Jimena Barón negó rotundamente a Ángel de Brito cuando le preguntó pero lo cierto es que sí hay una dulce espera en la familia pero corresponde nada más ni nada menos que a su hermano Federico quien será padre por primera vez.

Al respecto de su embarazo, Jimena Barón había respondido: “Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores”, dijo Ángel.