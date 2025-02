Pedro Duque fue el primer astronauta español en volar al espacio en el año 1998 a borde del transbordador espacial Discovery y en el 2003 repitió a bordo de una nave Soyuz. Michael López-Alegría le siguió en los años 95, 2000, 2002 y 2006, aunque también lo hizo como astronauta privado de Axiom en el 22 y el 24. Pablo Álvarez, quien se graduó el año pasado como astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), tiene previsto que suba al espacio en una misión de seis meses antes de 2030.

En teoría, él iba a ser el tercer español realizar un viaje espacial, pero como se refleja en una nueva serie documental llamada ‘Calleja en el espacio’ de Amazon Prime Video, Jesús Calleja, el popular presentador de televisión, tendrá el honor de llevarse ese ‘título’ y convertirse en la tercera persona de nacionalidad española que visita el espacio.

Jesús Calleja irá al espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin

Calleja formará parte de una misión de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, como pasajero del cohete New Shepard, que a finales del 2024 completó con éxito su novena misión tripulada. Hay muchas probabilidades de que lo realice, ya que todavía no se ha anunciado, en la misión N-30 (nomenclatura que hace referencia al número de misiones total que ha puesto en marcha la compañía, independientemente de si llevaban o no viajeros), pues es la siguiente que tienen marcada desde Blue Origin.

Como en los demás vuelos tripulados que ha realizado la compañía, el de Calleja despegará desde Texas hasta sobrepasar la línea de Kárman, el límite reconocido internacionalmente entre la atmósfera terrestre y el espacio a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Antes de regresar a la superficie, el presentador podrá experimentar unos minutos de ingravidez y vistas espectaculares de la curvatura de la Tierra antes de que la cápsula aterrice suavemente con paracaídas en el desierto texano unos 11 minutos después del despegue.

Tal y como hemos mencionado, el proyecto forma parte de la nueva serie documental de Prime Video, ‘Calleja en el espacio’ que ya ha estrenado sus dos primeros episodios. En ella podemos ver al presentador prepararse para el que dice ser uno de los «grandes sueños de su vida y la guinda a su carrera», a la vez que se nos explica la historia de España en la conquista del espacio. El lanzamiento, para el que todavía no hay fecha, se emitirá en directo en Telecinco y será la continuación del documental de Prime Video.

Qué objetivos tienen estas misiones tripuladas de Blue Origin

En primer lugar, buscan democratizar el acceso al espacio, haciendo realidad el sueño de volar al espacio para personas sin formación como astronautas. Un sueño bastante caro, por cierto. En segundo lugar, sirven como prueba de concepto para la tecnología reutilizable, un pilar fundamental para reducir los costes de las misiones espaciales por el que están apostando la mayoría de las grandes compañías aeroespaciales, entre ellas SpaceX de Elon Musk.

Blue Origin, fundada por Jeff Bezos en el año 2000, ha alcanzado varios hitos importantes en los últimos años, como el desarrollo de su cohete orbital New Glenn y el proyecto de módulo lunar Blue Moon.

