Música

La cantante y compositora de 34 años se reunió con Jay Brown -cofundador y vicepresidente del imperio Roc Nation de Jay-Z- en Los Ángeles y éste le expresó su interés por su balada ‘Promise Me’ para Rihanna.

Sin embargo, Jess se negó y acabó despidiendo a su equipo y firmando con Roc Nation como representante. Así lo contó a la revista You Magazine: “Le dije: ‘No, no se la vas a enviar a Rihanna’. Es un gran honor, pero yo dije: ‘Es mi canción y yo también soy una artista’”.

“Salí de aquella reunión y pensé: ‘¿Quién dice que no puedo despedir a mi equipo?”. Ese encuentro, junto con la muerte de un amigo en Londres, dejó a Jess decidida a aprovechar el momento y seguir adelante con un nuevo equipo.

“Elige lo que te haga feliz. Sé fiel a ti misma. La vida es preciosa. Fue entonces cuando lo supe: tenía que dejar mi equipo. Mi amiga era muy espiritual, entendió lo que Yo necesitaba. Pensé: ‘Haz esto, Jess, y haz que tu amiga se sienta orgullosa’. Me siento muy orgullosa de mí misma. Me digo: Lo has hecho todo tú sola. Hiciste todas esas reuniones. Has volado hasta lo más alto. Quiero que otras mujeres y chicas jóvenes se sientan empoderadas por las decisiones que toman.”

Jess reveló que conoció tanto a Jay-Z como a Beyoncé, a los que calificó de “seres humanos muy humildes, dulces y encantadores”, y está encantada con su equipo en su nueva discográfica EMI, a las que calificó de “mujeres increíbles”.