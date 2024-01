Música

Los músicos trabajaron con Jeymes Samuel en el tema de Book of Clarence «I Want You Forever».

Se trata de una colaboración con el cineasta y músico Jeymes Samuel, realizada para la película The Book of Clarence. Samuel describió la canción como “nueve minutos y 32 segundos de absoluta felicidad conmovedora y bíblica”.

Samuel escribió y dirigió The Book of Clarence, que llega a los cines el viernes. Jay-Z y él son también productores de la película. Anteriormente trabajaron juntos en The Harder They Fall.

En un reciente comunicado de prensa para “Hallelujah Heaven” de The Book of Clarence, Samuel dijo: “The Book of Clarence es una película que quería hacer desde hace muchos años. Mientras trabajaba en “The Harder They Fall “y en todos mis otros proyectos, la historia y la música de esta nueva película estaban siempre ahí, filtrándose en mi mente”. Nunca me planteé si compondría la partitura, escribiría y actuaría en la banda sonora, y si escribiría y dirigiría la película: fue un viaje increíble en el que una cosa dependía de la otra. Pero también trabajé con los artistas más increíbles en nuestro tema “Hallelujah Heaven”. Colaborar con Lil Wayne, Buju Banton y Shabba Ranks fue genial, me encantó tenerlos a todos en el mismo tema”.

D’Angelo no está en una nueva canción ampliamente disponible desde 2019. Y no lanzó un nuevo álbum desde Black Messiah.