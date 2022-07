Música

Jay-Z dijo que nunca cobra por participar en las canciones de otros artistas.

El rapero y empresario reveló que no negocia los honorarios con los talentos con los que acepta trabajar, en una amplia entrevista con Kevin Hart para su serie Hart to Heart.

“Se basa sobre todo en las relaciones… En realidad, siempre se ha basado en las relaciones. A veces es el talento. Casi todas las canciones en las que participo me lo piden. No pido a la gente que esté en sus canciones“, explicó, y añadió: “Nunca cobro“. Jay añadió que rechaza más peticiones de las que acepta.

“Intento ser sincero“, afirmó el músico de 52 años. “A veces se me escapa. A veces quiero hacerlo, y mi vida está en un lugar determinado, y me mudo y no puedo hacerlo. Pero normalmente intento ser sincero con la gente. No me gusta dar largas y hacer perder el tiempo a la gente“.

A lo largo de su carrera, Jay ha colaborado con artistas de la talla de Mariah Carey, Pharrell, Rihanna, Usher, Snoop Dogg y su mujer, Beyoncé.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))