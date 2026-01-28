Facebook Instagram RSS
Javier Milei en La Derecha Fest: “Se les está viniendo la noche a los zurdos”

Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena política y mediática con una aparición que combinó espectáculo, militancia y discurso doctrinario.

En la noche del martes, el Presidente cerró la Derecha Fest, el festival libertario realizado en un club de playa de Mar del Plata, con un mensaje enfático en defensa del liberalismo y una fuerte reivindicación de su gestión.

“Mostré en estos dos años que el liberalismo es superior”, sostuvo ante un público eufórico que acompañó cada una de sus intervenciones con cánticos y consignas. La jornada del mandatario en La Feliz había comenzado horas antes con el denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida por el centro de la ciudad que incluyó contacto directo con simpatizantes.

Más tarde, sumó un capítulo llamativo al asistir al teatro donde se presenta su expareja, Fátima Florez, y subirse al escenario para cantar un tema de Ratones Paranoicos, en una escena que reforzó el tono informal y performático que rodea muchas de sus apariciones públicas. Ya entrada la noche, el Presidente llegó a la Derecha Fest y se abrió paso entre la multitud al ritmo de “Panic Show”, tema que se ha convertido en un himno de su espacio político.

