Festivales y turismo activo marcan el cierre de enero en Catamarca

Con propuestas que se extienden a los primeros días de febrero, la provincia ofrece un fin de semana con experiencias para todos los gustos.
Los últimos días de enero y los primeros de febrero, de esta temporada de verano, se vivirán a pleno con fiestas populares, teatro, poesía, ferias gastronómicas y de emprendedores, además de actividades y paseos al aire libre. Las propuestas se desarrollarán en diferentes municipios desde el 29 de enero hasta el 2 de febrero.
Los festivales y las fiestas tradicionales serán una gran opción para disfrutar de la música, de la danza y del canto.
En Santa María, se realizará la Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero. El evento se hará en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios. El viernes 30 subirán al escenario Abel Pintos, Los Kjarkas y Christian Herrera; el sábado 31 será el turno de La Konga, el Chaqueño Palavecino y Las Voces de Orán; y el domingo 1 de febrero cerrarán Los Tekis y Sergio Galleguillo, acompañados en cada jornada por músicos locales que completan una propuesta diversa y representativa de la identidad cultural del evento.
En Aconquija, durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero se realizará el Festival Mayor de Aconquija, uno de los eventos más convocantes de la comuna, que en su cartelera incluye al Indio Lucio Rojas, al Dúo Coplanacu y a la orquesta de cumbia La Delio Valdez. El evento comenzará a las 22, en el complejo habitacional y deportivo Juan Higinio Vedia.
En Fiambalá, el viernes 30 de enero será el momento del Festival de la Cosecha y Cultura, que tendrá lugar en el escenario Luis Edgardo Titos, ubicado en la localidad de Palo Blanco. En esta oportunidad, se presentará Lisandro Márquez junto a artistas locales.
El 31 de enero, en la localidad de Andalhuala, municipio de San José (Santa María), se realizará una nueva edición del Festival Gauchos Juan Azampay, en el predio Juan Azampay, con actividades de campo como doma de terneros, juegos tradicionales y un festival musical.
Ese mismo día, en Balcozna, departamento Paclín, se desarrollará el Festival de la Pera en la Escuela Nº 211, desde las 21.30, con las presentaciones de ballets locales, Los Quilmeños, Aire Chamamecero, Los Ibarra, Chamameceros de Paclín y Los Rompecorazones. También el 31 de enero, en La Puntilla (Tinogasta), se llevará a cabo el Festival Agua Dulce.
El domingo 2 de febrero, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria llenará de música y baile a la localidad de Amadores.
Además de los festivales, el fin de semana propone múltiples actividades de turismo activo y experiencias en contacto con la naturaleza en distintos puntos de la provincia.
El jueves 29 de enero, en La Puerta, se realizará la Bicicleteada por las Iglesias, con salida a las 8.30 desde el Río Los Puestos. Ese mismo día, en El Rodeo, habrá Trekking a la Cumbre de Las Cuestesillas, a las 17 hs, con salida desde la Oficina de Turismo; y en Fiambalá, un trekking guiado a partir de las 18 hs desde el Puente del Río Abaucán.
El viernes 30, en La Puerta, se llevará a cabo el Trekking Banda Sud, a las 8 hs, con salida desde la Iglesia Banda Sud.
El sábado 31 de enero, en El Rodeo, se podrá participar del Trekking Puesto Río, a las 9 hs, con salida desde la Oficina de Turismo. En La Puerta, ese mismo día, habrá una Cabalgata por el Pueblo, a partir de las 9 hs, con salida desde el SUM Banda Sud.
En Fray Mamerto Esquiú, el sábado 31 se realizará una Travesía en kayak de 15.30 a 18 hs en el Dique Las Pirquitas, y por la noche, de 20 a 22.30, una Travesía bajo la luna llena en el mismo espejo de agua.
También el sábado 31 de enero, en Camping El Portezuelo (Valle Viejo), se celebrará el Día en la Naturaleza – Día de Aventura, una actividad sin costo y pensada para toda la familia, con cupos limitados. Desde las 15 hs, se podrá participar de caminatas y actividades al aire libre, juegos tradicionales e intertribus, experiencia scout, fogón compartido, artistas invitados y relatos de historias y mitos bajo las estrellas.
El domingo 1 de febrero, la propuesta de Travesía bajo la luna llena se realizará en la Capital, en el Dique El Jumeal, de 20 a 22.30 hs.
Las actividades culturales y gastronómicas también tendrán su espacio. En Las Juntas, el jueves 30 de enero habrá poesía en la Casa de la Cultura; el viernes 31 se realizará un aparte campero de caballos criollos; y el sábado 1 de febrero se podrá recorrer la feria La Junteña y disfrutar de una jornada de cine en la Casa de la Cultura.
En Aconquija, durante el 30 y 31 de enero, se desarrollará la feria artesanal y de emprendedores, con comidas típicas y producciones locales. En tanto que, en Andalgalá, ese mismo fin de semana, habrá propuestas de astroturismo con acampe y gastronomía.
Finalmente, el domingo 1 de febrero, en la Hostería Cuesta del Portezuelo, desde las 17 hs, se realizará la Bienvenida del Carnaval con roda de samba, jazz y carnaval carioca, acompañada de postres y comidas típicas de Brasil, sumando sabores y ritmos a la agenda del fin de semana.