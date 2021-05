Música

El cantante anunció su próxima gira y el lanzamiento de una edición deluxe de “Look for the Good”

Jason Mraz anunció sus primeras fechas de gira por Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. “¡Look For The Good Live!” comenzará el 30 de julio en el legendario anfiteatro Waller Creek de Stubb de Austin y se extenderá hasta el 28 de agosto en Pitts-burgh’s Rock, Reggae y Relief.

La lista de canciones incluirá canciones del álbum “Look For The Good”, además de clásicos reinventados de Mraz y nuevas composiciones nunca antes escuchadas.

“Cuando grabamos “Look For The Good”, sabíamos que habíamos creado algo especial, algo edificante, que tenía que presentarse frente al público en vivo. Y luego, justo antes de que comenzaran nuestros shows, el mundo se detuvo. Como muchos artistas, creamos conciertos de cuarentena en internet, pero no importa qué tan grande sea el alcance digital, no se compara con estar en la misma sala. Hemos estado esperando pacientemente este día: cuando se levante el telón en Austin, será una celebración de la vida, con una nueva apreciación por la música en vivo y conexiones en persona que todos hemos estado perdiendo“, dijo Jason Mraz sobre la gira.

Anticipándose a las fechas, Mraz lanzó una versión ska de su canción ganadora del Grammy “Make It Mine”. Este single será el primero de una serie de clásicos reinventados de Mraz que compartirá en las próximas semanas antes del inicio de la gira. Los clásicos actualizados y algunas canciones nuevas serán parte de una reedición de lujo de “Look For The Good” que se lanzará el 16 de julio.

“Look For The Good”, lanzado en junio pasado, cuenta con apariciones especiales de la actriz y comediante Tiffany Haddish y el ícono del reggae Sister Carol. Mraz anunció el día de su lanzamiento que todas sus ganancias del álbum, incluido el anticipo de su sello discográfico y las regalías posteriores, se donarían a organizaciones sin fines de lucro entre ellas “Black Lives Matter”.

Escuchá la versión ska de “Make it Mine” acá

Yamila Pagani