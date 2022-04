Actualidad

James Bay ha cancelado un par de conciertos en Estados Unidos tras recibir la recomendación de no viajar ni cantar durante una semana más ; ya que se vio obligado a abandonar su actuación en Zermatt (Suiza) la semana pasada.

En un comunicado anterior sobre el concierto “Zermatt Unplugged” del 6 de abril se podía leer “Después de sentirme mal durante las últimas 24 horas, lamentablemente el médico me acaba de decir que tengo una infección víral. Por suerte, no es covid. Pero me ha impedido cantar y, lamentablemente, esto significa que no podré actuar en Suiza esta noche. Lo siento por todos los que esperaban ver mi espectáculo en Zermatt Unplugged. Iba a ser la segunda vez que actuaba aquí. Me encantó la primera vez y estaba muy emocionada por volver. Siento mucho tener que decepcionar a todo el mundo”.

Ahora ,el compositor de “Hold Back The River”, tenía previsto actuar en Nueva York y Los Ángeles los días 11 y 13 de abril, respectivamente, pero tras contraer nuevamente la infección viral, los médicos le han dicho que no vuele.

Un comunicado en sus páginas de redes sociales decía: “Hola a todos, hoy debería estar volando a Estados Unidos para dos shows en solitario en NY y LA.

“Después de no haber salido a tocar en los estados desde 2019, he estado muy emocionado de volver a tocar estos shows.

“Lamentablemente, el virus que agarré y que me impidió hacer el show de Zermatt el miércoles empeoró en lugar de mejorar”.

“El médico me ha aconsejado no viajar ni cantar durante otra semana”.

El cantautor, de 31 años, admitió que le pesa mucho tener que suspender más actuaciones.

Y se disculpó con sus fans del otro lado del charco: “Lo siento mucho por todos los que tengan previsto asistir a estos dos conciertos en Estados Unidos”.

“Sé que no puedo evitar agarrar esto, pero la sensación de que estoy defraudando a mucha gente es muy pesada.

“Odio cancelar conciertos y hasta ahora rara vez he tenido que hacerlo.

“No puedo esperar a volver a actuar en NY y en Los Ángeles. Los extraño. Tengan cuidado y espero poder verlos pronto”.

“J”x

“PS todas las entradas reembolsables ..en el punto de compra”.