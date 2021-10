El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró la obra de asfaltado en el barrio 40 Viviendas Norte y en la oportunidad estuvo acompañado por el gobernador Raúl Jalil y la diputada nacional y candidata a senadora nacional Lucía Corpacci. Ése fue el escenario para que lanzaran duros cuestionamientos a las críticas realizadas por los referentes de JPC que visitaron ayer la provincia. “Esta gente debería aprender un poco más de Alfonsín, o de respeto por la política”, disparó Jalil antes de pedir que el 14 de noviembre “votemos con memoria”. Saadi, por su parte, consideró que “hay candidatos que van a ir a gestionar de acuerdo a los intereses de los porteños”, mientras que Corpacci defendió al Gobierno nacional.

“Esta gente que vino tendría que aprender un poco de Alfonsín, o del respeto de Vicente, o el respeto de la política. No se puede decir lo que uno quiere, tiene que haber un límite en las denuncias. Acá tenemos legisladores nacionales que tienen como único trabajo denunciar. Uno de ellos denunció que la vacuna Sputnik era veneno, siguiendo la línea de su líder a nivel nacional”, dijo Jalil.

En ese sentido, lamentó las críticas en torno al cierre del Hospital Malbrán, remarcó que ya se está construyendo un hospital respiratorio y que “nunca vamos a despedir a nadie”. “Lo que pasa es que se mete la campaña política en esto. No hay que tener rencor, pero sí hay que tener memoria. Y les pido que el 14 de noviembre tengamos memoria para votar las políticas que necesitamos los catamarqueños”, remarcó el Gobernador.

Corpacci, por su parte, destacó que a Jalil y Saadi “les tocó gobernar en medio de la pandemia, una cosa inesperada y tremendamente costosa en lo afectivo y lo económico” y que esa tarea “fue tremendamente difícil porque veníamos de un contexto económico muy complicado, porque con el gobierno de Mauricio Macri aumentó un 10% la pobreza”.

“Hoy hay un Gobierno nacional que nos permite hacer obras todos los días. Cuando hablen de un gobierno federal, de igualdad, espero que hablemos de lo que pasó con las vacunas: cuando se comenzaron a repartir, a Catamarca llegaron el mismo día que a Buenos Aires. Ése es el gobierno que queremos, uno que nos cuida a todos por igual”, destacó.

Saadi, por su parte, también lanzó críticas a los visitantes de JPC. “Nos vienen a hablar de federalismo, de república, los mismos que hoy vienen acá y después pelean por los fondos para la Ciudad de Buenos Aires. No digo que ellos no la necesiten, pero si uno va a la CABA todos los días rompen las veredas para volverlas a hacer porque no saben qué hacer con la plata. Acá la necesitamos”, comparó.

Para Saadi, lo que se discute en las próximas elecciones “son los legisladores nacionales que van a gestionar para que sigamos haciendo obras, o los que gestionarán de acuerdo a los intereses de los porteños”. “La gente eligió a los mejores candidatos, que son los que tenemos nosotros. Ellos dicen que necesitan legisladores para ir en contra de alguien, nosotros los necesitamos para ir a favor de los catamarqueños”, cerró.