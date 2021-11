Música

El cantante y multiinstrumentista Jack White anunció que lanzará dos nuevos álbumes de estudio en abril y julio del próximo año, titulados “Fear of the Dawn” y “Entering Heaven Alive”, respectivamente. Además, estrenó el video oficial del single “Taking me back”.

La noticia del retorno del ex The White Stripes llegó luego de que el año pasado el cantante apareciera en el icónico programa de comedia estadounidense “Saturday Night Live”, donde realizó una presentación que incluyó una versión del tema “Jesus Is Coming Soon”, de Blind Willie Johnson.

Tras cuatro años de pausa, también podemos disfrutar el video de “Taking Me Back”, codirigido por White y la artista visual Lauren Dunn.

Los nuevos discos estarán disponibles el 8 de abril y el 22 de julio respectivamente y ya se pueden comprar en el sitio del músico. Ambos serán editados en formato vinilo y propondrán ambientes algo lúgubres y temáticas relacionadas con lo existencial y la mortalidad.

Matilde Moyano