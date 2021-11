Música

Damon Albarn interpretó una versión con piano de “Don’t You Want Me” de The Human League durante una sesión en vivo de la BBC.

En la previa del lanzamiento de su nuevo álbum solista, “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“, cuyo lanzamiento es este 12 de noviembre, el líder de Blur y Gorillaz realizó una “Sofa Session” especial en el programa Radio 2 de Jo Whiley.

“Me encanta The Human League“, explicó Albarn sobre su decisión de enfrentarse al clásico de 1981. “Aunque (confesó) debería ser más alto, pero no llego a ese rango”.

Hasta ahora, Albarn compartió cinco temas de ‘The Nearer The Fountain…’: el tema principal, ‘Polaris’, ‘Particles’, ‘Royal Morning Blue‘ y más recientemente ‘The Tower Of Montevideo‘, todos con video.

El músico promocionará el nuevo disco el próximo mes con un tour de piano especial, que incluye conciertos en York, Norwich, Newcastle, Glasgow y Coventry.

Matilde Moyano