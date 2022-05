Música

El rapero estadounidense lanzó un tema titulado “Dua Lipa”. Por su parte, la cantante homenajeada al escucharlo dio luz verde a Jack para lanzar la canción con su nombre.

En una entrevista en el programa de radio estadounidense “The Breakfast Club”, Jack, de 24 años, dijo que tocó la canción para la cantante de Levitating antes de publicarla.

“Quería que me diera su aprobación, así que le llamé por FaceTime y se la puse porque no quería que se sintiera sorprendida por eso o que se sintiera asustada o algo así”, explicó sobre el proceso. “Si ella hubiera dicho, ’No me gusta, No quiero que salga’, no habría salido”. En cuanto a lo que realmente dijo, Jack informó: “Ella estaba como, ‘Oh, quiero decir que no es mi canción. Supongo que está bien’. Estaba un poco desconcertada y lo dejó pasar”.

El track ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales , dentro del nuevo álbum del cantante “Come Home the Kids Miss You”.