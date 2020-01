19 enero, 2020 21:57

Ivana Nadal cada vez está más linda y lo demuestra cada vez que puede, como en esta oportunidad que lo hizo con un foto en la playa.

No queda ninguna duda de que Ivana Nadal es una de las mujeres más hermosas del país, y también es una de las más populares en las redes sociales con más de 2 millones de seguidores. La sensual morocha suele compartir contenidos a diario con sus fanáticos y recibe cientos de comentarios en sus fotos.

En esta oportunidad, Ivana Nadal, que se encuentra pasando unos días en Mar del Plata y posó muy sensual en uno de los paradores de la playa con una atrevida malla enteriza ultra cavada que, por supuesto, despertó decenas de suspiros por parte de sus seguidores.

“¿Dónde están veraneando? Los leo siempre. De verdad, muchas gracias por tanto amor“, escribió en una de las publicaciones con intención de generar conexión con sus fanáticos. “Así todo el verano“, agregó Ivana Nadal en otra publicación en “La feliz”.

Fueron 3 las publicaciones que compartió la bella modelo con el traje de baño rojo súper escotado que dejó lucir sus tatuajes, en las que sumó más de 154 mil me gusta y miles de comentarios con elogios y buenos deseos.

Recordemos que Ivana Nadal hace unas semanas, compartió en sus redes sociales una foto mostrando un “antes y después” de los cambios físicos en su figura y comentó que durante los últimos cuatro meses mejoró su dieta y se comprometió con nuevas rutinas de ejercicios.

La modelo recibió muchas felicitaciones, pero también algunas críticas. En una historia de Instagram, la modelo expresó cómo obtuvo el cambio físico: “No me miento ni intento engañarme, no le pago a nadie para lograr ser mi mejor versión. Solo depende de mí. No uso excusas, uso mis ganas. No dejé el alcohol ni algún alimento. Ninguno”. Además, está empezando a disminuir el consumo de carne “por conciencia”.

