19 enero, 2020 22:00

Este lunes 20 de enero el horóscopo depara grandes novedades en el amor, salud y bienestar para los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Te sentirás realizado y a pleno el día de hoy. Encontrarás el lado positivo de todas las cosas y te verás sonriendo a cada momento.

Amor: Hoy te invadirá la necesidad de sentirte junto a tu pareja y buscarás regresar a tu hogar lo antes posible. No desesperes.

Riqueza: Se acerca la promoción que tan ansiosamente esperabas y por la que tanto trabajaste. Recuerda que todo esfuerzo trae frutos consigo.

Bienestar: No puedes entregarte al destino con ojos cerrados, este ofrece sólo tendencias y no define el curso de tu vida. Sólo tú eres responsable por ella.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No te importarán las dificultades y baches de tu camino. Avanzarás a toda marcha como un tren que embiste los problemas.

Amor: No permitas que las recientes discusiones sin sentido te alejen del amor de tu vida. Día excelente para reencuentros.

Riqueza: Un trago amargo en lo laboral, te hará perder la voluntad de seguir dando tu mejor esfuerzo. Pero no sucumbas, se acercan tiempos mejores.

Bienestar: Tu paciencia y calma habituales son la mejor arma en tu relación. Cultivas el dialogo y el entendimiento, y es esto lo que te hace imbatible.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tendrán una jornada provechosa, especialmente los más osados del signo, y lograrán sus metas en situaciones límites.

Amor: Deberás tomar decisiones difíciles en el ámbito amoroso ya que tu amor será motivo de disputa entre dos personas.

Riqueza: No permitas que te saquen de las casillas, muéstrate reservado y pensante. Actúa como un profesional en todo momento.

Bienestar: No dejes que tu inexperiencia te juegue una mala pasada. No puedes llevarte el mundo por delante, debes aprender a reconocer tus limitaciones.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Avanza en la adquisición de todo tipo de bienes. Pero intenta no comprar en cuotas pues los astros te pueden jugar una mala pasada.

Amor: Mala jornada para la pareja. Tendrás un día difícil en el ámbito laboral y esto repercutirá en la relación con ella.

Riqueza: Busca entablar relaciones con pares laborales que veas que complementan tus habilidades. Así, tendrán el potencial de buenos proyectos.

Bienestar: No des cabida a pensamientos negativos o que te puedan causar angustia. Llena tu mente de buenos augurios y positivismo y tu vida dará un giro.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy te replantearás el camino a tomar en el plano emocional. Buscarás encontrar la paz en tu interior tratando de solucionar esto.

Amor: No dejes a tu pareja de lado constantemente. Hazla partícipe de tus actividades para que no se sienta aislada de ti.

Riqueza: Encuentras refugio de tu realidad en tu trabajo. Este te permitirá sobrellevar esta etapa difícil por la que estas pasando.

Bienestar: La vida esta llena de duros desafíos a enfrentar. Esto es parte de ella, y es lo que nos permite disfrutar más intensamente de los momentos felices.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Día de fuertes entredichos con tus pares laborales. Los problemas tenderán a aumentar hacia el mediodía sin miras de mejorar.

Amor: No permitas que el orgullo se interponga entre tú y tu pareja. Ten el coraje para aceptar tus errores e intentar enmendarlos.

Riqueza: No descartes nuevas posibilidades laborales sin pensarlo. Examina detenidamente cada pro y contra de ellas.

Bienestar: Aprende de tus errores. Quien no lo hace esta condenado a revivir su pasado una y otra vez. Son los tragos amargos los que nos hacen evolucionar.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Si eres hábil podrás captar rápidamente cuando alguien te esté proponiendo un acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento.

Amor: Mercurio pasa a tu Casa Tres dando importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación importante.

Riqueza: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias.

Bienestar: Aprovecha el equilibrio entre tu fuerza física, mental y espiritual para salir adelante cuando estés triste y con el ánimo por el suelo.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Este resultará un día satisfactorio y progresista desde el punto de vista profesional, y contagiará el buen ánimo a la familia.

Amor: Luna llena de Escorpio, como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. El amor es así.

Riqueza: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro.

Bienestar: Quizá hoy tengas problemas emocionales o físicos. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy.

Amor: Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta.

Riqueza: Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error.

Bienestar: Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo antes posible a tu hogar y disfrutar con tu pareja.

Amor: Muéstrate comprensivo con los sentimientos de tu pareja. No tiene nada de malo ser sensible, no todos poseen tu temple.

Riqueza: Existen situaciones en las que no te puedes permitir dudas o flaquezas. En ocasiones deberás dejar de lado tus principios.

Bienestar: Son las experiencias personales las que más profundo hacen nuestro aprendizaje. No subestimes el poder de la experiencia por sobre la inteligencia.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Sentirás una tendencia al enojo durante todo el día. Advierte esto a los que te rodean para evitar entredichos.

Amor: Día propicio para planear una jornada romántica. Busca armar una cena con velas o ver una película romántica.

Riqueza: Encontrarás situaciones límites donde todo el esfuerzo invertido se verá en peligro de perderse. No temas pedir ayuda.

Bienestar: Todo cambio, para ser duradero y verse en el exterior debe provenir desde adentro. No podrás modificar tu rutina si no cambias tu forma de pensar.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sientes cómo el velo de pesadumbres se levanta de ti y comienzas a recuperar tu fuerza de a poco. Pronto estarás a toda marcha.

Amor: Las experiencias amargas que pasaste te han hecho receloso a entregarte por completo. Abre hoy tu corazón.

Riqueza: Planifica a mediano y corto plazo, porque se presentarán situaciones críticas que se verán salvadas sólo gracias a tu organización.

Bienestar: Parecerá uno de los días más complicados de tu vida, y probablemente lo será. Muéstrate sereno a cada paso del camino y lograrás sobrevivirlo.