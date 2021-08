Música

Iron Maiden lanzará Senjutsu, su nuevo disco de estudio, el próximo 3 de septiembre en todas las plataformas digitales.

A través de sus redes, la banda compartió nuevas fotos de cómo será el arte de tapa. “Dato curioso … ¡Senjutsu tiene una portada y una contraportada ya que a Eddie le encantaba cómo se veía con y sin su casco!”, escribieron en su cuenta de Twitter.

“Estamos muy emocionados por este álbum. Lo grabamos a principios de 2019, durante un break del Legacy Tour para poder aprovechar la gira al máximo y tener un largo tiempo antes de la publicación para poder preparar un arte de tapa increíble y algo especial en video. Claro que la pandemia atrasó todo un poco”, contó Bruce Dickinson, el cantante de la banda en una reciente entrevista.

