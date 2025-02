Música

INXS reedita “Listen Like Thieves” en formato Deluxe de 1 LP + 3 CD, 2 CD, 1 LP y ediciones digitales.

Listen Like Thieves 40th Anniversary Deluxe Edition. Out May 9th on Deluxe 1LP + 3CD set, 2CD, 1LP, and digital editions. Get ready for a deep dive celebration into INXS’s global breakthrough album 🎶 Pre-order now + shop merch here: https://t.co/ZrHkL1GOfW pic.twitter.com/32Qix3Jly8

— INXS (@INXS) February 12, 2025