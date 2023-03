El proceso de internas para la renovación de autoridades de la UCR entró ayer en

la etapa de impugnaciones. De acuerdo a lo que pudo conocer este medio, tanto la

alianza oficialista “Renovación y Cambio Radical” como la opositora “Ahora,

radicalismo” se objetaron algunas de las candidaturas.

Según trascendió, dentro de las impugnaciones hubo una seria observación: la

alianza oficialista detectó que la carpeta de “Ahora, radicalismo” en Londres

(Belén) fue “dibujada”. Esto llevó a que los propios afiliados de esa localidad

presentasen un escrito desconociendo las firmas.

Hasta anoche, la alianza opositora presentó impugnaciones por diversos motivos

en, al menos, 10 departamentos. Para el caso, detectaron que algunas

candidaturas e figuraban personas que no están afiliados al partido. También

observaron que otros no cumplen con la antigüedad requerida (dos años) y que en

distritos puntuales el oficialismo no cumplen con la paridad.

En tanto, la alianza Renovación y Cambio Radical observó la existencia de

duplicidad de candidatos (como convencionales y a la vez secretarios) en comités

departamentales de la lista opositora. También detectaron diversas aceptaciones a

cargos aunque sin la firma de los candidatos y apoderados. Incluso, objetaron la

aparición de personas que no figura en el padrón de afiliado y aparece como

candidato. Al igual que la alianza opositora, impugnaron a los candidatos que no

cumplen con los dos años de antigüedad requeridos.