Un joven intentó robar el celular a una mujer pero fue atrapado por los propios vecinos. Al estar rodeado, el ladrón pidió perdón a todos.

Una mujer que regresaba a su casa luego de una jornada laboral, sufrió el intento de robo por parte de un joven. El hecho ocurrió en González Catán y los vecinos lo detuvieron. Por temor a una represalia, pidió perdón por el delito.

En varias ocasiones, vecinos capturaron a delincuentes e hicieron justicia por mano propia. Por temor a que ocurra un hecho de violencia, el delincuente permaneciò en el piso pidiendo perdón y explicó el motivo que lo llevó a eso.

A poco de salir de su trabajo, una mujer fue interceptada por un ladrón que intentó robarle el celular. Ante el alerta de la mujer, los vecinos de González Catán actuaron de inmediato y lo capturaron.

Acostado sobre la vereda y rodeado de personas, el delincuente fue inmovilizado. Desde el suelo aseguró que tenía 16 años y que se sentía mal. Además, pidió perdón y remarcó: “yo no quiero hacer esto. Me voy a a ir a mi casa y voy a quedarme ahí”.

Ante su justificación, los vecinos dividieron sus opiniones. Mientras algunos decían que había que dejarlo ir, otros le ofrecieron agua o bien, lo intentaban agredir. De hecho, una de las vecinas le remarcó que al robar le arruina la vida a la gente.

Por tal motivo, el joven reiteró “es que me siento mal señora, disculpe. Me siento muy mal”. Y sostuvo que él no le había pegado a nadie e incluso estaba sin el celular. A su vez, en medio de sus disculpas, el joven indicó: “estoy deprimido, me quiero morir”.

Ante el acorralamiento de los vecinos, varios intentaron filmarlo pero él se negó a que registraran su rostro. Finalmente, las personas sólo lo retuvieron sin lincharlo hasta que llegó la policía y lo detuvo.

