Indignación por la muerte de Aquiles, un perro que fue abusado sexualmente

El perro llamado Aquiles luchó por su vida luego de sufrir graves heridas ocasionadas por un abuso sexual pero no logró sobrevivir

En las redes sociales se hizo escuchar la indignación de miles de usuarios ante la muerte de Aquiles, un perro que sufrió heridas de gravedad tras ser abusado sexualmente. A pesar de haber luchado durante días por su vida, el animal falleció y las redes manifestaron su dolor y enojo ante la situación.

El hecho ocurrió en Irra, municipio de Quinchía en Risaralda, en Colombia. Valentina Guarín Patiño, una de las integrantes de la Fundación Animal Estoy Contigo, fue quien encontró al perro y contó su historia a través de Facebook. “Aquiles, nuestro guerrero invencible, dio en mis brazos su último suspiro”, escribió en la red social.

“Empezó a empeorar rápidamente, y fue imperioso darle un descanso digno. El dolor que siento en mi corazón no lo había sentido antes. Siento que me quema, que me pesa, que no me deja respirar. Siento que mi vida nunca será la misma”, escribió la activista en un posteo que recibió miles de respuestas.

Según explicaron, Aquiles tenía dilatación anal y sangrado, presentaba dolor en la columna, no respondía a estímulos externos y no controlaba esfínter. Los diagnósticos determinaron que había sufrido un golpe en su lomo y que había sido abusado sexualmente.

“Mi corazón estuvo contigo, a cada segundo. El amor por ti me quitó el sueño y el hambre. Las ganas de tenerte conmigo fueron superiores a cualquier otro aspecto en mi vida. No sabes cuánto anhelé ese momento en el que llegarías a casa, en el que sabrías que éramos ahora tu familia”, lamentó la activista.

