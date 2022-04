La ministra de Salud de la Provincia, Manuela Ávila, junto al Secretario de Interrelación Municipal, Horacio Sierralta acompañó a la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, en la inauguración del Centro de Rehabilitación Psicofísica “Luis Olmos”, destinado a personas con consumos problemáticos.

Días atrás, se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud y el Municipio de Valle Viejo, detallando las acciones e incumbencias de cada parte en el funcionamiento del nuevo centro de salud. Este instrumento también contempla que el Centro de Rehabilitación está destinado a abrir el espectro de cooperación en actividades para optimizar el abordaje territorial de los usuarios con problemáticas de consumo acorde a los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, donde establece que “el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”.

En este sentido, la Ministra de Salud afirmó que se está haciendo frente a la batalla contra las adicciones, y que “esta materialización es el logro del trabajo de un equipo interdisciplinario e intersectorial en el que juntamos esfuerzos entre la provincia y los municipios”.

Para finalizar, Manuela Ávila remarcó: “Con esta obra damos el puntapié inicial para garantizar el acceso a este tipo de servicio que antes costaba obtener. Me voy con una gran esperanza, porque sé que vamos a poder trabajar y darle contención a los usuarios. Desde el Ministerio de Salud vamos a darles el apoyo técnico y el acompañamiento a los padres en esta lucha que nos toca a todos y todas, porque entendemos que no se llega lejos en la prevención o asistencia de adicciones si no se trabaja con compromiso y en conjunto con otros actores de la comunidad y en ese sentido estamos proyectando”.