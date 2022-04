Música

El director de “Helvética”, Gary Hustwit, dirigirá el documental sobre la carrera de Eno y tendrá acceso a cientos de horas de imágenes nunca vistas, música inédita del archivo del cantante y arte visual. La película se estrenará en varias versiones: según un comunicado de prensa, Eno empleará “una innovadora tecnología generativa en su creación y exhibición” para ofrecer experiencias de visionado únicas a través de múltiples formatos digitales.

Eno y Hustwit colaboraron por primera vez en 2017, cuando Eno compuso la partitura original para la película de Hustwit Rams, un documental sobre el diseñador alemán Dieter Ram. “Es el sujeto perfecto para utilizar este tipo de enfoque”, dijo Hustwit sobre Eno en materiales de prensa. “Ha rechazado muchos proyectos anteriores porque no quería hacer un biodoc convencional”. Hustwit añadió: “Pienso en Eno como una película artística sobre la creatividad, con la producción de los 50 años de carrera de Brian como materia prima”.

Hustwit ha producido anteriormente películas sobre Mavis Staples (¡Mavis!) y Wilco (I Am Trying to Break Your Heart: A Film About Wilco).