EN LA CASA DE LA CULTURA

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte inaugurará en la Casa de la Cultura (San Martín 533) Tienda C, un espacio comercial donde productores culturales y diseñadores de toda la provincia pondrán a la venta libros, música, objetos de arte y diseño, indumentaria y accesorios de autor, y artesanías innovadoras.

La inauguración de esta tienda, que busca promover y fortalecer la producción y comercialización de la industria cultural catamarqueña, se realizará el miércoles 23 de noviembre a las 20 hs con un acto oficial que contará con la presencia de autoridades y productores culturales invitados, de distintos puntos de la provincia.

Para completar la velada, se presentará el dúo Love Cats, integrado por Laura Aroca y Juan Pablo Ferreyra, y el grupo independiente de danza Jazba, dirigido por Paula Novaro.

Tienda C estará abierto al público a partir del jueves 24 de noviembre y permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. En la tienda las ventas solo se realizarán con tarjeta de débito de todos los bancos, y tarjetas de crédito del Banco Nación.

La apertura del local de Tienda C completa el Programa Mercado de Industrias Culturales Catamarca (MICC) desarrollado por la Secretaría de Gestión Cultural, con el aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que tuvo como primera etapa el lanzamiento de la plataforma virtual www.tiendac.ar, donde más de 200 productores culturales de Catamarca ofrecen sus productos y servicios.

En la tienda virtual -que funciona con la modalidad de catálogo con imágenes de los productos y servicios, y la ficha profesional de su creador-, artistas, diseñadores y artesanos de toda la provincia ofrecen objetos de arte, diseño, artesanías y servicios en artes visuales, música, editorial, danzas, teatro, infancias, gastronomía y videojuegos.