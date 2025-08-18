En el marco del acto central por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, realizado en Los Altos, el gobernador Raúl Jalil anunció una serie de obras claves para la jurisdicción de Los Altos.

El inicio de obra de la Terminal de Ómnibus, la continuidad de las obras en el Polideportivo Municipal, el avance sostenido de la Ruta Provincial N°21 que une Alijilán con El Alto, Obras de Asfaltado y la gestión de financiamiento para la obra de gas.

Acompañado por el intendente Raúl Barot, Jalil destacó el fuerte respaldo del Gobierno Provincial y de la senadora nacional Lucía Corpacci a la actual gestión municipal, remarcando el compromiso de seguir trabajando juntos para que la jurisdicción de Los Altos continúe creciendo y consolidando su desarrollo.