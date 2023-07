La precandidata a intendente y actual concejal por Icaño (La Paz), Ivana Ferreyra,

denunció a través de sus redes sociales un hecho de violencia política y apuntó

directamente a Pío y Franco Carletta, senador departamental y actual intendente

de Icaño, respectivamente.

En un video de poco más de un minuto y medio, la precandidata a intendente

dentro del sector de Juntos por el Cambio señala que mientras ella y su equipo

están trabajando en propuestas y proyectos para mejorar la calidad de vida de

todos los vecinos de la jurisdicción, se da con pintadas frente a su domicilio.

Puntualmente, Ferreyra indica que el pasado miércoles amaneció con “este cartel

mafioso frente a mi casa y frente de la casa de mis padres”, acotando que sus

progenitores son personas mayores y enfermas y que “están muy preocupados”.

“Preocupados por lo que me pueda pasar a mí, a mi familia y a mis hijas y a todo

el grupo que está trabajando en este proyecto político”.

“La verdad que este hecho de violencia política me da mucho miedo, miedo por

mí, por mis hijas, por mi familia y por todo el equipo que está trabajando en este

proyecto”, dijo, para luego apuntar a los Carletta, padre e hijo: “Este es un aparato

de la vieja política que solo quiere permanecer en el poder para beneficio propio y

no para beneficio de todos”.

En otro punto, la edil agradeció el apoyo de parte de sus vecinos, que apenas

vieron los carteles “supieron que ese mensaje era para mí”, por lo que consideró

que esos mensajes la fortalecen porque está convencida de que “está en el

camino correcto”.

“Icaño y toda la jurisdicción hoy está igual o peor que hace doce años atrás, no

progresó en nada”, concluye.

En el video que Ferreyra subió a Facebook se puede apreciar que en la parte

inferior de una pared se menciona a los precandidatos a concejales titulares de la

lista 502 “Celeste y Blanca”, es decir Ariel Alderete, Viviana Romano y Félix

Acosta; mientras que en la parte superior se lee “el peronismo no se vende, no se

negocia. El peronismo no se traiciona”.