Por los costos para imprimir las boletas para las próximas elecciones Primarias

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, el Frente de

Izquierda tuvo que recurrir a “achicar” las boletas para que puedan ser impresas.

Esto abarata los costos pero lleva a que precandidatos propuestos tengan que

renunciar para que la izquierda tenga participación en la contienda electoral y no

se dé lo que ellos consideran una “proscripción”.

Pedro Saracho, precandidato a intendente por la Capital dentro del Frente de

Izquierda, en diálogo con El Esquiú.com sostuvo, primeramente, que existe “una

lisa y llana proscripción a nuestra lista”, explicando que el costo de imprimir la

boleta es “millonario” dado que para las 150.000 boletas que necesitan imprimir,

requieren 17 millones de pesos.

Luego dijo que los fondos necesarios no los poseen, al tiempo que precisó que la

Justicia Electoral no ha tomado ninguna medida, como ser la que estaban

reclamando desde la izquierda, consistente en “achicar” la boleta, pasando de

tener 108 centímetros a 97.

Además, Saracho recordó que gestionaron ante el Gobierno de la Provincia una

imprenta donde sea más barato imprimir.

Ante esto, Saracho precisó que “para no estar proscriptos totalmente, hemos

decidido plantear a los compañeros de la lista bajar un cuerpo, pero ese cuerpo de

la lista nosotros no decimos que lo bajamos, decimos que ha sido proscripto”, y

acotó que al quitar ese cuerpo de la boleta disminuyen los costos de la impresión.

En cuanto a los renunciamientos a ser candidatos para que se pueda “achicar” el

tamaño de la boleta, el dirigente del Frente de la Izquierda dijo que en todas las

boletas en las cuales llegaban a nueve cuerpos tuvieron que bajar a ocho. Así,

mencionó a los precandidatos a senadores, tanto titulares como suplentes, de

Capital, Fray Mamerto Esquiú y Belén y los precandidatos a concejales en Valle

Viejo.

Finalmente, Saracho consideró: “Nosotros vamos a seguir denunciando esto,

queremos que se sepa cuánta plata se gasta en esta campaña, es una elección

que está vedada para cualquier partido que no sea un partido millonario”.