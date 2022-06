En 2018, Ingrid Figueroa acusó al sacerdote Moisés Pachado por abusarla sexualmente en reiteradas ocasiones durante su niñez

«Hoy murió mi Abusador, el Cura Moisés Pachado. Por él aprendí, desde niña, a convivir con el dolor, la tristeza, el miedo y la ansiedad»

Así, comenzaba el desgarrador relato de Ingrid en una carta abierta publicada recientemente en su cuenta de Facebook.

Hoy, a casi 26 años de los hechos ocurridos, no hubo juicio para Pachado. El cura que pertenecía a la iglesia católica de la provincia de Catamarca y era amparado por la misma.

En 2018, tras la denuncia pública de Ingrid, saltó a la luz al menos 5 hechos similares de mujeres que vivieron situaciones de posibles abusos sexuales con el cura en cuestión.

Hoy murió mi Abusador, el Cura Moisés Pachado.

Por él aprendí, desde niña, a convivir con el dolor, la tristeza, el miedo y la ansiedad.

Fué siendo más grande, una vez que me convertí en mamá, que pude empezar a sacar el dolor, por mi, por mis hijxs y por todas las infancias.

Así me acerque al feminismo y a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, que me abrazaron, acompañaron mi lucha y jamás soltaron mi mano..

Con esa fuerza y el asesoramiento y representación legal del Dr. Sebastian Ibañez y el Dr. Bruno Jerez denuncié y fue la Fiscala Dra. Marina Villagra quien también me creyó y me respetó siempre.

Mi familia y ellxs, acompañaron amorosamente cada vez que el dolor se reactualizaba, con ellxs hicimos manifestaciones públicas para visibilizar el abuso y a mi Abusador, que murió protegido por una iglesia que no castiga, encubre.

Hoy murió mi Abusador, hoy renuevo mi compromiso en la lucha feminista y contra el abuso Eclesiástico.

Hoy agradezco a todas las personas que creyeron en mi verdad.