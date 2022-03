Música

Howard Jones deleitará a sus fans con una “nueva versión” de sus éxitos en un acto especial para recaudar fondos para la Cruz Roja Británica DEC Ukraine Appeal.

El cantante de “What Is Love” tocará el piano eléctrico y estará acompañado por el guitarrista Robin Boult y Nick Beggs en el bastón de mando, así como por el invitado especial Steve Harley, en una actuación íntima en el PizzaExpress Live de Holborn, Londres, el jueves (10.03.22) por la noche, y también ofrecerá al público las historias que hay detrás de las canciones y “fascinantes recuerdos de su carrera internacional de gira”.

Además de la música, los invitados podrán disfrutar de una bebida de bienvenida y una comida de tres platos, así como de una subasta en vivo con premios que no se pueden comprar, presentada por Charles Hanson, de “Bargain Hunt”.

Los lotes incluyen entradas para el espectáculo y encuentros con Romesh Ranganathan y Sara Pascoe; entradas para “The Masked Dancer” y artículos firmados; una experiencia de clase magistral con Mike Tomkins de “MasterChef” y una noche VIP en Dubai con el DJ Charlie Sloth.

Algunos se venderán durante la noche, y el resto se venderá por Internet. Los lotes se anunciarán a través de los canales de redes sociales de las marcas, y cada día se revelarán nuevos artículos.

Steve, autor de la canción “Come Up And See Me (Make Me Smile”, ha instado a la gente a apoyar el evento y a la Cruz Roja Británica.

Dijo: “La Cruz Roja ayudará a miles de ucranianos desesperados. Salvarán vidas y alimentarán a los hambrientos. Tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a la Cruz Roja”.

PizzaExpress igualará todas las donaciones recaudadas hasta 30.000 libras. El dinero se utilizará para llegar a las personas con necesidades urgentes, incluyendo el suministro de alimentos, primeros auxilios, agua potable, apoyo a los refugios, ropa de abrigo, paquetes de higiene y medicamentos.

Los precios de las entradas oscilan entre 1000 y 3100 libras, dependiendo de la cantidad que la gente quiera donar, y están disponibles enwww.pizzaexpresslive.com/whats-on/howard-jones-acoustic-trio-concert-for-ukraine

Guillermina Sanchez