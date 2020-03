2 marzo, 2020 22:00

Este martes 3 de marzo el horóscopo depara grandes novedades en el amor, salud y bienestar para los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Necesitas estar dispuesto a aprender. Disponibilidad y un trato agradable, son algunos secretos para mejorar en la vida.

Amor: Las personas que ya tienen pareja no renunciarán a su libertad y eso puede ocasionarles más de un conflicto.

Riqueza: Es probable que debas dedicar gran parte de tu tiempo a reuniones empresariales o a coordinar un equipo, pero tú esfuerzo será recompensado.

Bienestar: Te sacarán de las casillas fácilmente, pero recuerda que si escuchas sin agredir negociarás mejor en la crisis.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Trata de no caer en depresiones puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Busca reforzar tus ideas y tu optimismo.

Amor: Vivirás momentos de éxtasis y otros de cierta desolación. No dejes de lado a tus amigos de siempre, y menos a tu familia.

Riqueza: Tal vez reemplaces a alguien que deja su puesto. Si actúas de buena fe, la culpa no tendrá lugar y te irá de maravillas.

Bienestar: Conviene que no tomes los problemas a la tremenda. De otra forma, caerás en frecuentes estallidos emocionales que no serán nada buenos.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Eres inseguro y no hay nada peor para ti que los cambios. No les temas profundamente porque son seńal de crecimiento.

Amor: Existe una oportunidad para nuevos encuentros con fuerte carga erótica. No pienses en el futuro, mejor disfruta el momento.

Riqueza: Los conflictos pueden presentarse en tu ámbito profesional, ocasionados por situaciones que están fuera de tu control.

Bienestar: Tendrás que moderar tu compás picante y demostrarte más disponible si deseas la tranquilidad y la estabilidad que pretendes en el ámbito laboral.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Eres muy perezoso para muchos aspectos de la vida, pero gustas de cocinar y tener siempre invitados a cenar en casa.

Amor: No rechaces una invitación que llegará inesperadamente y tendrá una consecuencia interesante en tu vida amorosa.

Riqueza: Tus horizontes se expanden. Aparecerán posibilidades de iniciar una campańa publicitaria y así poder incrementar tus ingresos.

Bienestar: Incorpora nuevas tecnologías y realiza cursos que te capaciten si no quieres perder el tren del progreso. Las posiciones fijas te llevarán al fracaso.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Podrás resolver un problema algo complejo, un malentendido, pero no lo abandones porque todavía le falta el toque final.

Amor: Una separación temporal no es un fracaso. Por el contrario, es tu oportunidad para reflexionar y comenzar de nuevo la relación.

Riqueza: Es algo peligroso dejar colgados tus planes profesionales dependiendo del resultado o de un simple evento. Diversifícate.

Bienestar: Los grupos de amigos y los lugares de trabajo son propicios para confesiones y declaraciones de último momento. Aprovéchalos.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Nada te detendrá, estarás arrollador en asuntos de amor, dinero y trabajo. Aprovecha esta racha para posicionarte mejor.

Amor: Las palabras dulces no lo son todo, pero sí un buen comienzo. Cuando alguien deslumbre tu imaginación, no lo deseches.

Riqueza: El progreso profesional es tu punto fuerte y debes tomarlo en serio gracias a una buena dosis de persuasión de tu parte.

Bienestar: Recuerda que el ojo del amo engorda el ganado. Ocúpate tú mismo de supervisar las tareas que consideras importantes y fundamentales.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

La salud física esta estrechamente ligada a los estados de animo. Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás.

Amor: La confianza en uno de los aspectos clave de la pareja. Debes dejar claro que has dejado tu pasado detrás de ti.

Riqueza: Día apropiado para presentación a entrevistas laborales. Contarás con un encanto y elegancia envidiables.

Bienestar: No pretendas tener las respuestas para todo en la vida. Aun los más sabios han estado errados incontables veces. Dale lugar a la humildad.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Estarás al borde de renunciar a sueńos a los que consideras imposible alcanzar. Date un poco de tiempo para pensar.

Amor: Hoy caerás en cuenta de que realmente has encontrado al amor de tu vida. Agradécele a la vida por esta oportunidad.

Riqueza: Sufrirás serios retrasos en tus actividades debido a negligencias de supuestos profesionales, haz notar tu descontento.

Bienestar: No hay nada de malo en hacerle saber a una persona cuanto la quieres o necesitas. Los sentimientos no son muestra de debilidad.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy comprenderás que existen ocasiones en las que es necesario un dialogo explicito con una persona para alcanzar un objetivo.

Amor: Te sorprenderá la entereza con la que manejarás el súbito alejamiento de tu pareja. Tu exceso de amor propio te será muy útil.

Riqueza: Lograrás advertirle a tu superior acerca de ciertas situaciones que se avecinan que le traerían inconvenientes.

Bienestar: Es importante mantener la capacidad de raciocinio y razonamiento aun en las situaciones más extremas por las que tengas que atravesar.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita.

Amor: Vivirás un encuentro que puede llegar a ser clave en tu vida amorosa futura. Mantente alerta durante la jornada de hoy.

Riqueza: Con un nuevo puesto laboral vienen nuevas responsabilidades. Acéptalas debidamente o perderás el fruto de tus esfuerzos.

Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. Cualquier inconveniente en el que sea usada es garantido que empeorará.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Buscarás el consejo de amigos y familiares queridos en ciertos menesteres que mantienen tu mente en aflicción.

Amor: El materialismo en un serio defecto a ser tratado en la pareja. Que tus sentimientos no se vean afectados por el.

Riqueza: Muy buenos augurios en un futuro cercano en lo laboral. Procura mantenerte listo para cuando la oportunidad llame a la puerta.

Bienestar: No todos los errores o fracasos son tal. Existen muchos que se dan para enseńarnos lecciones que nos servirán para no equivocarnos más adelante.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Día especial para iniciar cambios que puedan ser necesarios para mejorar el estado de la pareja. Revelaciones en el ámbito laboral.

Amor: Aprende a valorar la preocupación de tu pareja por ti. Pon más atención en los pequeńos detalles por más tontos que parezcan.

Riqueza: Iniciarás el mes con muy buenas noticias en lo laboral. Este ańo promete muchas satisfacciones si sabes como manejarte.

Bienestar: Debes tomar más tiempo para el esparcimiento. Un paseo al aire te hará muy bien para retomar fuerzas.