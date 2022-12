La premura de la Justicia para intentar dar con el o los responsables de la muerte

del ministro Juan Carlos Rojas llevó a que desde la procuración se dispusiera la

designación de dos fiscales más para llevar adelante la investigación.

Además, se conoció que ayer el fiscal Laureano Palacios ordenó el secreto de

sumario en el expediente, debido a la sensibilidad de la situación y en caso de

filtración de información, esta podría perjudicar el accionar de la Justicia.

A pesar de ello, trascendió que en la jornada de ayer los investigadores se

encontraban analizando cinco registros fílmicos de cámaras de seguridad

cercanas al domicilio del ministro de Desarrollo Social, para intentar reconstruir las

últimas horas de vida del funcionario.

En este sentido, también se conoció que el representante del Ministerio Público

Fiscal que dirige la investigación, tomó testimonios a todas las personas que

tuvieron contacto con Rojas, previo al desenlace fatal.

Especialistas

Vale remarcar que a la hora de intentar descubrir la verdad, ni la Justicia ni el

Gobierno Provincial escatiman en designar recursos.

De parte de la Justicia Provincial, se designó a los fiscales Hugo Leandro Costilla y

Alejandro Gober. El primero es un investigador que tiene una vasta experiencia en

homicidios y supo desempeñarse como fiscal coadyuvante, mientras que el

segundo es especialista en ciberdelitos.

Ambos representantes del Ministerio Público colaboran en las distintas líneas de

investigación, que están dirigidas por el fiscal Laureano Palacios, el cual ordenó

varias medidas al respecto en relación con la causa.

Allanamiento y secuestros

Vale remarcar que en el marco de la investigación, ayer se llevaron a cabo

múltiples medidas de allanamiento en distintos domicilios, entre ellos la oficina de

Desarrollo Social, donde trascendió que se logró el secuestro de una CPU que era

utilizada por la víctima.

También se procedió al secuestro de cuadernos con anotaciones del ministro y las

sábanas del domicilio donde vivía en la zona norte de la Capital.

Sin el arma homicida

Si bien las sospechas de los investigadores fueron que la víctima habría recibido

un fuerte golpe con un elemento contundente, este hasta el momento no había

podido ser localizado.

Pericias

La Unidad de Ciberdelitos se encuentra trabajando en el análisis del celular de la

víctima, así como también los que pertenecen al entorno cercano del ministro de

Desarrollo Social y todo dispositivo electrónico secuestrado por efectivos de la

División Homicidios.

Hecho

Hasta el momento, según se pudo desprender del informe de autopsia, Juan

Carlos Rojas fue ultimado el sábado a la mañana mientras estaba en su domicilio.

Aparentemente, fue con un certero golpe de un elemento contundente sin filo, el

cual le provocó un traumatismo de cráneo.

El domingo habría sido encontrado por su hijo, quien llamó al 911, cuando la

víctima ya llevaba entre 25 a 30 horas de fallecida, según explicó el fiscal Palacios

en una conferencia de prensa realizada el lunes por la noche.

Primera autopsia

Si bien desde un primer momento no se descartó ninguna hipótesis, según se

conoció, el primer informe de la autopsia determinó que Rojas tenía un fuerte

golpe en el hueso occipital.

Si bien desde la Justicia se dispuso la entrega del cuerpo para iniciar la cristiana

sepultura, nunca se apartaron de ninguna línea de investigación.

La delicada situación, teniendo en cuenta que se trata de un funcionario público en

funciones y la carencia de indicios que denotaran algún tipo de dudas respecto de

la muerte del ministro, en relación con factores externos del cuerpo, familiares

decidieron que el velatorio fuera en el edificio de la Unión de Trabajadores

Hoteleros, Turismo y Gastronómicos (Uthgra), adonde concurrieron los principales

referentes de ese gremio a nivel nacional, el gobernador Raúl Jalil y funcionarios

de la provincia.

Segunda autopsia

Vale remarcar que el propio fiscal Palacios aseguró que no tomó ninguna medida

antes debido a que el informe oficial sobre la autopsia realizada el domingo a Juan

Carlos Rojas recién estuvo a la medianoche. Por este motivo, ante supuestas

inconsistencias de la pericia o falta de datos en relación con el hecho, Palacios

decidió realizar una segunda pericia.

Esto causó gran repercusión, puesto que el lunes, mientras cientos de amigos y

familiares se disponían a brindarle cristiana sepultura, esto fue interrumpido por la

nueva medida judicial que terminó por confirmar lo peor, que Juan Carlos Rojas

fue asesinado.

Esto generó todo tipo de elucubraciones, entre las que resalta la del líder de los

gastronómicos, Luis Barrionuevo, quien cuestionó en la prensa la investigación. La

familia del ministro se constituyó como querellante y pidió que la causa se

esclarezca lo antes posible.